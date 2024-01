Novomeščani naposled do zmage

Košarkarji Krke so v 18. kolu lige ABA premagali Mornar z 79:72 (21:15, 38:37, 56:59). Tako so v ključni tekmi sezone za obstanek v ligi premagali črnogorskega nasprotnika z dna lestvice. Pred neposrednim tekmecem imajo zdaj zmago prednosti, hkrati pa so Mornar premagali z višjo razliko, kot so izgubili prvo tekmo v Baru.

Za Novomeščane je to sicer šele druga zmaga na zadnjih desetih nastopih v regionalnem tekmovanju. Varovanci trenerja Gašperja Okorna so dobro in zbrano odigrali prelomne zadnje minute. Po neodločenem izidu 67:67 so pobegnili na 72:67, odločilna koša za zmago pa sta dosegla Miha Cerkvenik in Marko Radovanović. Za prvega je bil to edini koš na tekmi, za Radovanovića pa edina trojka.

Krka – Mornar 79:72 (21:15, 38:37, 56:59) Dvorana Leon Štukelj, 500 gledalcev, sodniki Belošević, Nikolić (oba Srbija), Mustapić (Hrvaška). Krka: Planinić 13, Hamilton 10 (2:2), Stergar 13, Cerkvenik 2 (0:2), Špan 13, Škedelj 5, Radovanović 5, Macura 18 (4:6); Mornar: Weathers 10 (1:4), Starovlah 5, Dunn-Martin 9 (0:1), Lewis 6 (2:2), Luković 15 (7:8), Bursać 6, Waller 2, Gavrilović 1 (1:2), Vranješ 12 (4:4), Murray Jr. 6 (2:2); prosti meti: Krka 6:10, Mornar 17:23; met za tri točke: Krka 11:25 (Stergar 3, Špan 3, Hamilton 2, Planinić, Radovanović, Škedelj), Mornar 7:24 (Vranješ 2, Bursač 2, Weathers, Starovlah, Dunn-Martin); osebne napake: Krka 23, Mornar 16; pet osebnih: Planinić (36.).

Jurij Macura je dosegel 18 točk (met 7:13), po trinajst pa so jih dodali Jan Špan (12 podaj, trojke 3:8), Leon Stergar (9 skokov, trojke 3:7) in Darko Planinić (met iz igre 6:10). Krko do konca rednega dela čaka še osem tekem. V naslednjem kolu 6. februarja bo gostila Studentski centar Derby.