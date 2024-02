Novomeščani so zelo namučili favorizirane Ljubljančane

Košarkarji Cedevite Olimpije so v finalu pokala Spar na Kodeljevem premagali Krko s 87:86 (22:28, 45:51, 70:67). Ljubljančani so tako tretjič zapored in triindvajsetič v zgodovini postali zmagovalci tega tekmovanja.

Novomeščani so prevladovali v prvem polčasu, v katerem so imeli že tudi enajst točk prednosti (37:26), Cedevita Olimpija, ki je nastopila brez treh standardnih članov, pa je zobe pokazala v drugem delu. Prvič na tekmi je prešla v vodstvo v 27. minuti (62:61).

DJ Stewart je manjkal zaradi poškodbe stopala, Justin Cobbs ima težave s stegensko mišico, Luka Ščuka pa si je v polfinalu zlomil roko in bo z igrišč odsoten pet tednov, kar pomeni, da bo izpustil tudi obe reprezentančni preizkušnji naslednji teden v Kopru proti Ukrajini in Izraelu.

Odločitev o pokalnem prvaku je padla v zadnjih minutah. Naziv najkoristnejšega igralca tekme je prejel Alen Omić, ključno vlogo pa je odigral Gregor Glas. V zadnjih šestih minutah je zadel tri trojke, ki so Cedeviti Olimpiji omogočile, da je bila v zaključku vseskozi v rahli prednosti.

Krka je imela v zadnjem napadu priložnost za izenačenje s trojko, vendar je Marko Radovanović zgrešil met, koš Mihe Škedlja ob zvoku sirene pa je bil dovolj zgolj za minimalni poraz. Finalni obračun zaključnega turnirja, na katerem smo dobili tudi zmagovalce pri ženskah (Cinkarna Celje) ter v mini pokalih (Vipava, Maribor), je bil zanimiv in izenačen, tako da so lahko gledalci do konca uživali v napeti košarki.

Za zeleno-bele je to druga lovorika v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in deseta zaporedna v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021, nazadnje pa so v finalu klonili prav tako v pokalnem tekmovanju leto prej.

Krka ostaja pri štirih pokalnih lovorikah; nazadnje je slavila 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

To je bil šesti finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Petkrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka.

Zoran Martić, trener Cedevite Olimpije: »Za nami je zelo naporen teden. V sedmih dneh smo odigrali štiri tekme in to z vsega osmimi igralci. Od 18 registriranih košarkarjev nam jih je tu manjkalo deset. A vsi so si zelo želeli zmage, bili so izjemno motivirani, za kar jim lahko le čestitam.«

Gašper Okorn, trener Krke: »Zmagovalca je odločila ena žoga, malenkosti, dnevna forma, predvsem pa tri trojke Gregorja Glasa v zadnji četrtini. Vseeno moram biti s predstavo svoje ekipe v teh dveh dneh zadovoljen. Prikazali smo borbeno igro in bili vse do konca v igri za pokal.«