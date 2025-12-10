Novomeška Krka ob vrnitvi Marka Padjena nadigrala Perspektivo Ilirijo

Košarkarji Krke so v vnaprej odigrani tekmi 12. krogu lige OTP banka premagali Perspektivo Ilirijo s 85:65 (23:11, 47:29, 68:49) in še vedno ostajajo neporaženi. Ljubljančane so premagali drugič v sezoni in jim zadali prvi poraz po Kansai Heliosu sredi oktobra oziroma seriji šestih zmag. Novomeščani so v vseh tekmovanjih neporaženi že dober mesec, nazadnje so izgubili 8. novembra s FMP, tako da so v nizu sedmih zmag.

Krka je suvereno prišla do nove zmage. Vodila je od prve do zadnje minute, že v prvem polčasu pa si je nabrala 22 točk prednosti. Izstopala je naveza Victor Lamont Bailey (22 točk), Jaka Klobučar (19 točk, trojke 5:8) in Lovro Urbiha (17 točk, 6 skokov), ki je dosegla več kot dve tretjini vseh točk Krke ter zadela devet od 13 trojke domačih.

Pri Iliriji je Oluwasimisola Shittu zbral 12 točk in 10 skokov, najbolj razveseljiv za trenerja Stipeta Modrića pa je bil povratek reprezentanta Marka Padjena, ki je bil zaradi poškodbe z evropskega prvenstva odsoten skoraj dva meseca. Krka bo v naslednjem krogu 13. decembra gostila Kansai Helios, Perspektiva Ilirija pa bo 16. 12. doma igrala z ECE Triglavom.