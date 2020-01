Nowitzki je igral na čips in čokoladice, Dončić ne

Dončić na šestem mestu

Skoraj ni dneva, kone okrepi svoje kandidature za najboljšega košarkarja lige NBA. Potem ko mu v petih zaporednih tekmah met za tri točke ni šel najbolje od rok (njegov skupni izkupiček je bil 5:29), je napovedal, da bo moral nameniti tej prvini več časa pri vadbi. Toda sadovi so prišli veliko hitreje, kot se je nadejal. Ob zmagi nad Portlandom s 120:112 je zadel osem trojk z 12 poskusi, eno več kot v prejšnji sezoni med dvobojem z New Orleansom (7:10) in izboljšal svoj osebni rekord. In kdo ve, kaj pripravlja za naslednje dneve.»Na prejšnjih tekmah nisem mogel zadeti ničesar, tokrat pa je žoga padala v obroč, kot sem navajen,« je po četrti zaporedni zmagi poudaril Ljubljančan, od katerega so gledalci pričakovali, da bo dosegel svoj 21. trojni dvojček v ameriški karieri in izenačil klubski rekord, ki je za Teksačane igral v letih 1994-96 in 2007-2012. Vštevši še sezone pri Phoenixu, New Jerseyju in New Yorku pa je zbral 107 trojnih dvojčkov in zaseda četrto mesto na večni lestvici lige NBA za(181),(145) in(138). Slednji je denimo do 21. rojstnega dneva, ki ga bo Dončić praznoval 28. februarja, prilezel do številke sedem.»Lukovi dosežki so nori. Opozoriti pa moramo, da je današnja košarka veliko hitrejša, kot je bila v Kiddovih časih. Frekvenca napadov je večja, posledica pa je večje število košev, skokov in asistenc. Spremenilo se je marsikaj. Ko jeprišel k nam pri 20 letih, je bil visok, toda od njega ni nihče veliko pričakoval kar čez noč, imel je težave z angleščino in ni bil tako zrel, kot je Luka, ki ima za nameček precej ulične iznajdljivosti. Ko sem enkrat vprašal Dirka, kaj je jedel pred tekmo, mi je odgovoril: čips in čokoladice snickers. To je danes nepredstavljivo,« je pojasnil, lastnik moštva Dallas Mavericks, ki je kot spreten poslovnež navdušen nad povečanjem zanimanja za predstave njegovega moštva.Gledanost televizijskih prenosov tekem Teksačanov v prvih treh mesecih prvenstva se je denimo povečala za 33,6 odstotka, Dončićev dres s številko 77 pa je šesti najbolj prodajani v ligi NBA za majicami z napisi(LA Lakers),(Milwaukee),(Golden State),(Boston) in(Houston), tik za slovenskim asom sta(LA Clippers) in(LA Lakers). Nekaj rezerve ima Dallas pri skupni prodaji klubskih spominkov, saj ni med vodilno deseterico, v kateri izstopajo LA Lakers, Boston, Philadelphia, Toronto, Milwaukee in Golden State.Luka Dončić, ki pri glasovanju za tekmo All-Star zaseda drugo mesto za LeBronom Jamesom, medtem raje gleda na tekmovalne lestvice lige NBA. »Zdaj smo šesti v zahodni konferenci, kar je odlična uvrstitev. Pred začetkom sezone nas mnogi niso videli v igri za uvrstitev v končnico, toda če bomo nadaljevali v podobnem ritmu, se nam ne bo mogla izmuzniti. Na zadnjih tekmah nisem bil pravi, Porzigins pa še ni okreval, zato je pomembno, da ima naše moštvo kar nekaj vodij. Najpomembnejši je. Ne igra veliko, vendar ve vse o košarki in nam je v ogromno pomoč.«