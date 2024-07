O košarkarski realnosti

V nadaljevanju preberite:

Košarkarska olimpijska vročica Luke Dončića & co. je trajala le 40 minut dvoboja proti Novi Zelandiji, potem pa se je vsulo. V prvo vrsto kritikov se je postavil nekdanji košarkarski as, strokovni komentator, reporter in politik Peter Vilfan, ki je postal glasnik razočaranega ljudstva in ljudstvo je njegov mesijanski angažma sprejelo z velikim navdušenjem. Glavni tarči sta bila selektor Aleksander Sekulić in predsednik krovne organizacije Matej Erjavec.

Naj se pozabavam s kančkom slovenske košarkarske realnosti in na stranski tir postavim Luko, ki je pravzaprav glavni krivec za vse, kar se dogaja okoli reprezentance. Slovenija je šla na kvalifikacijski olimpijski turnir brezzoba. Z rekonvalescentom NBA Vlatkom Čančarjem, ki je iz razumljivih razlogov bolj pazil, da ne bo nerodno stopil, kot natančno vrgel na koš ali v obrambi po moško prijel tekmeca, edinim ostrostrelcem Klemnom Prepeličem ...