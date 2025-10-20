O Sloveniji je razmišljal, še preden je spoznal Dončića

Center košarkarjev Los Angeles Lakers Jaxson Hayes je pred začetkom nove sezono razkril, da se poteguje za slovenski potni list. Idejo o tem, da bi igral za Slovenijo, mu je še pred menjavo med Dallasom in Los Angelesom z Dončićem v osrednji vlogi predstavil agent Bill Duffy, ki zastopa tudi slovenskega zvezdnika.

»Želim si igrati na tej ravni, v reprezentanci ZDA žal to ni mogoče, zato bom poizkusil drugje,« pravi Hayes, ki je razočaran nad postopkom izbire reprezentantov: »Žal nimamo odprtih treningov, kjer bi vsak lahko dokazal svojo vrednost. Mislim, da je v reprezentanci tudi kdo, ki si vpoklica ne zasluži.«

Jaxson Hayes je bil v minuli sezoni v rednem delu pomemben akter LA Lakers, v končnici pa je obsedel na klopi. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

K igranju za Slovenijo ga spodbuja ga tudi trener v Los Angelesu J.J. Redick: »Moje izkušnje z reprezentančno košarko so bile odlične, obkrožen si z vrhunskimi košarkarji. Mednarodna košarka je nekoliko drugačna in to lahko košarkarju le koristi. Če se bo ta namera uresničila, bodo izkušnje zanj gotovo dragocene, povezava in kemija z Dončićem bo še boljša.«