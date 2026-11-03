Ob Dončiću le še Jordan in Chamberlain, je »elitni motor napada«

Štiridesetica je postala standard, ne več presežek. Ob zmagi Los Angeles Lakers nad Miamijem s 138:117 je Luka Dončić dosegel 42 točk, dodal 13 asistenc in sedem skokov ter nadaljeval niz, v katerem je le enkrat ostal pod mejo 40 točk. Takrat jih je dosegel 37.

Na zadnjih petih tekmah je slovenski zvezdnik skupaj zbral 217 točk, povprečno kar 43,4 na večer. Najprej jih je Utahu nasul 52, nato Portlandu 41, Golden Statu 37 in Torontu 45, proti Miamiju pa je sledila še četrta štiridesetica v tem obdobju. Jezerniki imajo po osmih tekmah šest zmag in dva poraza.

Dončić v uvodnih četrtinah te sezone povprečno dosega kar 15 točk.

»Dončićev začetek sezone je neverjeten,« je ocenil analitik Noah Rubin, ki ga je označil tudi za »elitni motor napada«. Proti Miamiju je že prvo četrtino končal s 16 točkami, petimi asistencami in štirimi skoki. Ob polčasu je bil pri 24 točkah, Lakers pa so odločilno razliko ustvarili v tretji četrtini, ki so jo dobili z 32:21. Dončić v uvodnih četrtinah te sezone povprečno dosega kar 15 točk.

Ob doseganju košev je tokrat postavil še svoj najboljši podajalski dosežek sezone. Trinajstim uspešnim podajam je dodal le dve izgubljeni žogi, za dve točki pa zadel osem od devetih metov. Izvrstna statistika, ki jo ob tako velikem odstotku zaključenih napadov zmorejo le redki, če sploh kdo.

Po sedmih nastopih je pri 268 točkah oziroma povprečju 38,3. Že pred obračunom z Miamijem se je znašel v redki zgodovinski družbi: najmanj 225 točk v prvih šestih nastopih sezone sta poleg njega zbrala le Michael Jordan in Wilt Chamberlain, slednji dvakrat. Dončić jih je imel 226.

Iz igre je tokrat zadel osem od devetih metov za dve točki. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Pri šesti zmagi je Austin Reaves prispeval 27 točk, Walker Kessler pa po 15 točk in skokov. Miamiju ni pomagalo niti 30 točk, 12 skokov in sedem asistenc Giannisa Antetokounmpa.

Tudi na naslednji tekmi zmaga ne sme biti pod vprašajem, Jezerniki bodo v četrtek ob 4. uri zjutraj igrali v razglašenem Sacramentu, ki je ponoči proti Dallasu prišel do prve zmage v sezoni.