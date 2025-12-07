V Los Angelesu vsaj zgodovinski mejniki, Dallas še ni mrtev

Vsako sezono je v ligi NBA več mladih talentov, zadnjih nekaj naborov je bilo polnih zanimivih in atletsko močnih igralcev, posledično je veteranom težko držati korak. Taktika Los Angeles Clippers, ki so stavili na izkušnje, je bila tvegana, a si tako mizerne sezone ni predstavljal nihče.

Po porazu proti Minnesoti (106:109) so pri le šestih zmagah in 18 porazih in že lahko naredijo križ prek sezone, v kakovostni zahodni konferenci se bodo težko vrnili v boj za končnico. Pomagala ni niti vrnitev Kawhija Leonarda v postavo, veteransko moštvo je na zadnjih tekmah nanizalo nekaj neslavnih rekordov, od največ prejetih točk na minuto do števila posesti, ki jih dovolijo nasprotnikom.

Predvsem pa skrbijo skrhani odnosi znotraj moštva, ki se je celo poletje ukvarjalo s škandalom v zvezi z Leonardom in nedovoljenimi plačili, davek je plačal Chris Paul, ki je v svoji zadnji sezoni v ligi dobil nogo. Clippers so v zadnjih letih stavili na zvezdnike in tekmecem razdali vse prihodnje izbore na naboru. Pot naprej je zelo nejasna, zdi se, da se je Steve Ballmer s stavo na »palčka« v Los Angelesu in novo dvorano Intuit Dome za dve milijardi dolarjev močno uštel.

Ostanejo jim le še individualne nagrade, James Harden je na večni lestvici strelcev na 10. mestu prehitel Carmela Anthonyja: »To je nagrada za vse trdo delo, ki ga vlagam v košarko. Počaščen sem, da sem prehitel takšnega velikana, kot je Melo.«

Na preostalih tekmah v sobotnem večeru lige NBA so Dallas Mavericks pokazali, da z zdravim Anthonyjem Davisom lahko mešajo štrene najboljšim. V teksaškem dvoboju so premagali Houston s 122:109, odkar je Ryan Nembhard prevzel vlogo organizatorja igre in se je Cooper Flagg lahko preselil pod obroč, se v Dallasu dogajajo dobre stvari. Tokrat so vsi člani začetne peterke dosegli vsaj 10 točk, prednjačil je Davis z 29 točkami.

Luko Dončića po vrnitvi v ZDA prva tekma čaka že v noči na ponedeljek, ob 1.30 gostujejo pri Philadelphii.