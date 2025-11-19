Ob kralju je za Luko Dončića dovolj prostora pod soncem

Vrnitev LeBrona Jamesa na parket je minila bolje od pričakovanj, prava podoba Los Angeles Lakers še sledi, nastavki moštva so videti obetavno.

Vrnitev domov so utrujeni igralci Los Angeles Lakers krvavo potrebovali. V Kaliforniji jih nista pričakali le domača postelja in poznana slačilnica, prvič v sezoni jim je na pomoč priskočil LeBron James in potrdil, da je lahko velika dodana vrednost v moštvu, ki sloni na Luki Dončiću. Proti Utahu so se ob zanesljivi zmagi ustavili šele pri 140 točkah, bojazen o gneči na parketu in pomanjkanju priložnosti je bila odveč. Zvezdniška trojka Lakers je dosegla 74 točk in 23 asistenc. Po zadnjem treningu pred tekmo z Utahom (140:126) je LeBron prižgal zeleno luč za vrnitev na igrišča. »Z išiasom vsak dan le upaš, da boš brez bolečine vstal iz postelje. Zdaj se počutim dobro, imam pa pljučno kapaciteto novorojenčka, čaka me veliko dela, da pridem v ritem,« je pred previsokimi pričakovanji svaril ...