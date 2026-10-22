Trojka s sredine, 28 točk in gladka zmaga: dobrodošel nazaj, Luka Dončić!

Čakanja je konec, Luka Dončić je prvič v novi sezoni lige NBA stopil na parket in odpihnil Golden State Warriors, ki so le v prvi četrtini držali korak z razpoloženim slovenskim zvezdnikom. Luka je pokazal vse tisto, kar je poleti obljubljal: izvrstno telesno predstavo, neverjeten met in tudi cirkuško trojko s sredine ob koncu polčasa (šlo je za uigrano akcijo, ne naključje), predvsem pa odlično razumevanje gibanja soigralcev. Zmaga s 127:105 nikoli ni bila pod vprašajem.

Luka je večino svojega dela opravil do polčasa, ko je imel na svojem računu že 23 točk. Zapletel se je v besedni dvoboj z novincem Golden Stata Yaxelom Lendeborgom, kar se za 23-letnika v dresu Bojevnikov po pričakovanjih ni končalo dobro. Zbadanju so sledila prebijanja, Dončić je z njim počel, kar si je zaželel, ob tem pa še razigraval soigralce. Predvsem Walkerja Kesslerja, za katerim je sijajen debi v Los Angelesu: 26 točk ob popolnem metu iz igre (12/12), postal je prvi Laker po Wiltu Chamberlainu (1969) s tem dosežkom in tudi prvi v zlato-vijoličnem dresu po letu 2003 (Shaquille O'Neal), ki je na eni tekmi zbral vsaj 10 zabijanj.

Vodstvo Los Angelesa je že sredi tretje četrtine zraslo na 30 točk in Dončić je lahko celoten zadnji del tekme presedel na klopi. Debi v novi sezoni je zaključil kot prvi strelec moštva z 28 točkami (7/18 iz igre, 5/12 za tri), 8 skoki in 7 asistencami. Austin Reaves jih je dodal 23. Los Angeles je skok dobil z 42:32, zadeli so 11 trojk iz igre (42-odstotna uspešnost).

Naslednja tekma Dončića in soigralce čaka v soboto zgodaj zjutraj (4.00), pomerili se bodo z mestnimi tekmeci LA Clippers.

1. polčas

Z začetno peterko J. J. Redick še eksperimentira, tokrat je ob Dončića, Austina Reavesa in Walkerja Kesslerja uvrstil oba odlična branilca na krilu, Mathissa Thybulleja in Zairja Williamsa. Že na prvi pogled so Lakers drugačni: višji, bolj atletski in bolj zavzeti v obrambi, predvsem pa igrajo hitreje. Že v prvem polčasu so iz tranzicijske igre dosegli kar 15 točk.

Kessler zaenkrat kaže vse tisto, zaradi česar so si ga v Los Angelesu močno želeli. Pobral je pet skokov in zadel vseh sedem metov iz igre za 14 točk, šest žog je zabil skozi obroč. Nenehno je čutiti njegovo prisotnost pod košem, tako v napadu kot v obrambi. V napadu se seveda vse vrti okrog Dončića, ki je hiter in dobro strelsko razpoložen. Lendenborg mu sicer povzroča nekaj preglavic, a ga to ni ustavilo na poti do 23 točk v slabih 18 minutah, kolikor jih je odigral v prvem polčasu. Dodal je še šest skokov in štiri asistence. Pri Golden Statu je Stephen Curry v prvi polovici tekme zbral 20 točk.

3. četrtina

Gostom se je v napadu ustavilo, stroj Los Angelesa pa metodično melje vse pred seboj in zmaga bo danes ostala doma. Kessler odlično sodeluje z Dončićem in Reavesom v hitrih protinapadih in dosega lahke koše pod obročem, na tej tekmi je pokazal, kako velika je lahko njegova dodana vrednost. Že sredi tretje četrtine je izenačil rekord Shaquilla O'Neala in postal prvi Laker po letu 2003, ki je na eni tekmi zbral 10 ali več zabijanj.

Glede Dončića ne gre izgubljati besed, zadeva trojke in proste mete, a v napadu ne pretirava. Niti mu ni potrebno, tretjo četrtino je Reaves odigral dobro, v zadnjih minutah sta priložnost dobila tudi Quentin Grimes in Sandro Mamukelašvili, ki lahko ponudita še več, kot sta pokazala doslej, predvsem to velja za Gruzijca. Po treh četrtinah LA vodi s 102:68, tekma je odločena. Dončić je pri 28 točkah, 8 skokih in 7 asistencah in morda bo pri tem tudi ostal – če se Golden State ne približa, bi lahko zadnjo četrtino Luka presedel na klopi.

4. četrtina

Kmalu po začetku zadnjega dela je Steve Kerr poslal nosilce igre na klop in pomahal z belo zastavo, oziroma brisačo v košarkarskem svetu. Zadnji del tekme je bil tako zgolj formalnost, Luka je obsedel na klopi, za prvo polovico zadnje četrtine je taktirko prepustil Reavesu, nato je tudi drugi zvezdnik Jezernikov odšel na klop. Kmalu za njim tudi Walker Kessler, ki je debi v dresu LA Lakers zaključil s 26 točkami in 100-odstotnim metom iz igre, postal je prvi s tem dosežkom (z vsaj 12 meti) po Wiltu Chamberlainu leta 1969. Zgodovinsko dober večer za centra.

Vse vendarle ni bilo popolno, Jake LaRavia je med prodorom stopil na nogo branilcu in si grdo zvil gleženj, bržkone ga nekaj časa ne bomo videli na tekmah. Končni izid: 127:105.