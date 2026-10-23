Ob prvi domači tekmi LeBrona Jamesa drama s srečnim koncem

Košarkarji Philadelphia 76ers so v ligi NBA nadoknadili 29 točk zaostanka in premagali Cleveland Cavaliers s 114:106. Zvezdnik LeBron James je tako na prvi domači tekmi v dresu Philadelphie, kamor je po osmih sezonah pri Los Angeles Lakers prišel kot prost igralec, zmago proslavil z izjemnim preobratom.

Tyrese Maxey je za Philadelphio dosegel 32 točk, Joel Embiid jih je dodal 24. Prav Embiid je s košem 6:54 minute pred koncem poskrbel za prvo vodstvo domačih na tekmi, ki ga nato niso več izpustili iz rok. Jaylen Brown, še ena odmevnih poletnih okrepitev Philadelphie, je prispeval 21 točk in osem skokov. Štirikratni prvak lige NBA James je tekmo končal s 17 točkami, desetimi skoki in petimi asistencami.

LeBron James: Ne moremo se zanašati na preobrate

Philadelphia je poskrbela za največji preobrat v obdobju, za katero je na voljo podrobna statistika tekem, torej od sezone 1996/97. To je bil tudi največji preobrat v Jamesovi karieri. Najboljši strelec v zgodovini lige NBA je zmago označil za dobro, a poudaril, da si ekipa ne sme prepogosto privoščiti tako velikega zaostanka.

»Ne moremo se zanašati na takšne preobrate. Dobro je vedeti, da se ne bomo predali, tudi ko nam ne gre. Nikoli nočeš videti, da bi soigralci obupali. A hkrati se nočeš prepogosto znajti v takšnem položaju,« je dejal James.

Tyrese Maxey (desno) in Donovan Mitchell sta bila najboljša strelca razburljivega dvoboja v Philadelphii. FOTO: Emilee Chinn/Getty Images Via AFP

Cleveland je očitno želel dokazati, da James z odhodom v Philadelphio ni izbral pravega kluba. Zvezdnik je namreč po osmih sezonah zapustil Los Angeles Lakers, s katerim je igral od leta 2018. Donovan Mitchell je v prvem polčasu dosegel 22 od svojih skupno 32 točk in Clevelandu pomagal prevzeti nadzor nad tekmo. Philadelphia je imela veliko težav z organizacijo igre in izgubljenimi žogami. Embiid je deloval okorno, James pa je v prvem polčasu izgubil pet od skupno 15 žog svoje ekipe.

Žvižgi navijačev kot opozorilo

Cleveland je po napakah tekmecev dosegel 22 točk, navijači Philadelphie pa so svoje košarkarje pospremili z žvižgi. Pričakovanja so se namreč po prihodu Jamesa in Browna močno povečala. Žvižge so v tretji četrtini zamenjali glasni vzkliki navdušenja. Philadelphia je nadaljevanje tekme odprla z delnim izidom 11:0, nato pa se z dvema zaporednima košema Maxeyja približala na 73:80. Maxey je 2:33 minute pred koncem tretje četrtine s prodorom in polaganjem zaostanek zmanjšal na dve točki, toda Cleveland je odgovoril s šestimi zaporednimi točkami in v zadnjo četrtino vstopil z vodstvom 90:82.

Philadelphia, ki je v torek v gosteh premagala aktualne prvake New York Knicks, je tudi v zadnji četrtini nadaljevala pritisk. V drugem polčasu je dosegla 60 točk, Cleveland pa omejila na 37. Ob tem je zaigrala čvrsteje v obrambi in v drugem delu izgubila le dve žogi. Evan Mobley je za Cleveland dosegel 18 točk, a le tri v drugem polčasu. Jarrett Allen je prispeval 14 točk, vendar po odmoru ni več dosegel koša.

»Ostali smo skupaj, to je tisto, kar največ šteje. Ko je bilo najtežje, bi lahko obupali, vendar nismo. To je bil pravi preizkus na začetku sezone. Soočili smo se s težavami in jih premagali,« je dejal košarkar Philadelphie VJ Edgecombe.

Shai Gilgeous-Alexander je bil zmagovalec dvoboja prvih zvezdnikov Oklahome in Denverja. Nikola Jokić je dosegel le zanj skromnih 13 točk. FOTO: Alonzo Adams/Imagn Images Via Reuters Connect

Derbi zahoda pripadel Oklahomi

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v domači dvorani v končnici tekme strli odpor Denver Nuggets in zmagali s 96:84. Zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige NBA, je ob slabem metu končal izjemen niz 141 zaporednih tekem rednega dela sezone z najmanj 20 doseženimi točkami. Gilgeous-Alexander v prvem polčasu ni zadel nobenega od sedmih metov iz igre, po treh četrtinah pa je imel le dva zadetka iz 13 poskusov. Kljub temu je Oklahoma City, ki jo je z 21 točkami vodil Jalen Williams, pred zadnjo četrtino vodila s 70:64. Gilgeous-Alexander je v zadnji četrtini zadel štiri od šestih metov in dosegel deset točk, s čimer je tekmo končal pri skupno 17 točkah. Prvič na tekmi rednega dela lige NBA po 30. oktobru 2024, ko je proti San Antoniu dosegel 18 točk, je tako ostal pod mejo 20 točk.

Tudi trikratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić pri Denverju ni imel svojega večera. Zadel je pet od 19 metov iz igre ter dosegel 13 točk, sedem skokov in pet asistenc. Aaron Gordon je bil z 20 točkami najboljši strelec Denverja.

Luka Dončić in Los Angeles Laker v noči na soboto (ob 4. uri zjutraj) igrajo mestni derbi proti Los Angeles Clippers.