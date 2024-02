Ob zmajevem slovesu bodo Stožice pokale po šivih

Slovo od tekmovalne kariere zlatega slovenskega kapetana Gorana Dragića bo minilo v izvrstnem vzdušju. Stožice bodo za vse košarkarske navdušence, ki so želeli priljubljenemu Gogiju nameniti še zadnji aplavz, mnogo premajhne. V letu zmaja se bo najbolj košarkarski med njimi poslovil 24. avgusta, ko bo ob boku največjih košarkarskih zvezdnikov na planetu še zadnjič prerešetal mrežico, nato pa športne copate obesil na klin.

O Dragićevi priljubljenosti v Sloveniji ni nobenega dvoma, prislužil si jo je s svojo priljudnostjo in tudi skromnostjo, "zacementiral" pa, ko je leta 2017 košarkarsko reprezentanco v Istanbulu popeljal na evropski prestol in domov prinesel zlato odličje za najboljšega na stari celini. V klubski karieri je Gogi največji pečat pustil v ekipi Miamija, z njimi je igral v finalu lige NBA v koronskem letu 2020, še danes pa ima 37-letni Dragić enega od bivališč prav v mondenem mestu na Floridi, kjer ga v prihodnosti čaka tudi služba v vodstvenem delu te slovite franšize, če jo bo seveda začel.

Goran Dragić in pokojni Kobe Bryant v boju za žogo. Foto Lucy Nicholson/Reuters

Ko je v zadnjih dneh minulega leta Dragić napovedal, da ima tekmovalne košarke dovolj, to ni bilo presenečenje, v rokavu pa je skrival še enega asa. V Stožice bo 24. avgusta pripeljal samo košarkarsko smetano, od Luke Dončića do aktualnega prvaka lige NBA Nikole Jokića, prihaja tudi Giannis Antetokounmpo, pa Jimmy Butler, s katerim sta pri Miamiju spletla posebno bratsko vez, iz zgodnejšega obdobja NBA kariere, ko se je kalil pri Phoenixu, prihaja sloviti kanadski organizator igre Steve Nash, ... Dragić obljublja, da ima pripravljeno še kakšno presenečenje, že ta imena (Jokić in Giannis sta osvojila 4 od zadnjih 5 nazivov najkoristnejšega igralca v ligi NBA) pa so bila dovolj, da je v Sloveniji v četrtek ob 12.37 delovni proces za nekaj minut zastal in se spremenil v boj za dragocene koščke papirja.

Za sedež ob parketu 449 evrov

Ura začetka prodaje ni bila naključna, sestavljena je iz številk 1, 2, 3 in 7, ki jih je Dragić najpogosteje nosil v karieri, že pred tem pa so organizatorji odprli čakalno listo. Če ste se torej v sistem prijavili točno ob tej uri, je bilo že prepozno, po dobrih 20 minutah čakanja je prišlo obvestilo, da je tekma razprodana. V zelenem (spodnjem) ringu Stožic je sedež stal 89 evrov, v zgornjem 35 ali 45, za prvo vrsto ob igrišču pa je bilo potrebno odšteti 449 evrov za vstopnico.

Največje uspehe je doživel v Miamiju, z Vročico je igral tudi v finalu lige NBA. Foto USA Today

»Namen tega dogodka je, da se malo podružimo, pripravimo lep dogodek in poskrbimo za socialno šibkejše,« pojasnjuje Dragić. V prodajo niso šle vse vstopnice, kar nekaj so jih zadržali sponzorji, ki pa bodo tokrat prav vse prodali, poudarjajo, da brezplačne vstopnice za nikogar ne bo. Celoten izkupiček od prodaje kart bo šel socialno šibkejšim, 80 odstotkov Botrstvu v športu, ki deluje prek Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, 20 odstotkov pa Fundaciji Gorana Dragića.

Dogodek se bo za povabljence začel že dan prej, na sproščeni večerji bodo opravili nabor in izbrali ekipi, ki bosta 24. avgusta stopili na stožiški parket. Bo to res dokončno slovo zlatega kapetana? »Vesel in ponosen sem na prehojeno košarkarsko pot. Pogosto so me spraševali, če je to res to, a realnih možnosti za nadaljevanje ni bilo.«

Težko bi si zamislili boljši način za slovo zmaja, za vedno enega od velikanov slovenske košarke.