Obisk Dončića na drugem domu je zabava za premožne izbrance

Košarkarji Dallasa se po pomembni gostujoči zmagi v Oklahomi in izenačenju v seriji končnice dobre volje vračajo na domači parket. Športnikom je dvorana (ali štadion) kot drugi dom in Teksašani imajo brez dvoma enega bolj zanimivih, če že ne najbolj modernih. Vzdušje na tekmah Dallasa je eno najboljših v ligi kljub dejstvu, da se cene vstopnic za tekme Luke Dončića in soigralcev v končnici začnejo pri 140 dolarjih, vrček piva denarnico olajša za 13,25 dolarja, vrečka arašidov pa še za dodatnih osem. Kdor je za večer v družbi Kyrieja Irvinga, Dončića in številnih zvezdnikov ob parketu pripravljen odšteti tudi 200 in več dolarjev, si na tribunah 23 let stare dvorane v Teksasu da duška.

V zadnjih 30 letih v ligi NBA spremljamo skokovito rast priljubljenosti, posledično ekipe potrebujejo vse večje, boljše in modernejše dvorane. Dallas pri tem ni bil izjema, staro dvorano Reunion je leta 2001 zamenjal American Airlines Center. »Krstili« so jo s koncertom skupine Eagles, danes je drugi dom Dončića in soigralcev. Dallas je za financiranje projekta sprejel nov hotelski davek in nov davek na izposojo avtomobilov, imenske pravice dvorane so za 195 milijonov dolarjev prodali letalski družbi American Airlines, ki ima svoj sedež nedaleč stran v Fort Worthu, preostale stroške sta si razdelili ekipi Mavericks in Stars, ki sta z novo dvorano največ pridobili.