Obradović bruhal ogenj: Igralci niso normalni, lahko jih je sram

Košarkarji Parizana imajo astronomski proračun (27 milijonov evrov), pa vendar zasedajo skromno 17 mesto v 20-članski evroligi. Sezona resda še ni izgubljena, za 10. Fenerbahčejem zaostajajo le dve zmagi, spodrsljaj proti zadnjemu Asvelu v Franciji (88:87) pa je bil nedopusten.

»Vedno znova se nam dogaja, da tekmo slabo začnemo, nekatere igralce je lahko zelo sram. Igralci niso normalni, ko sem pred tekmo prišel v slačilnico, so bili vsi na telefonih. Poskusil sem jih nekako motivirati, a če ne razumejo, da je minimalni pogoj, da so osredotočeni in dajo več energije kot nasprotnik, potem to ni težava trenerja. Ne razumejo, da tisoči ljudi pridejo in plačajo vstopnico, da jih gledajo na igrišču,« je bil besen najtrofejnejši trener v Evropi Željko Obradović.

Veliko je nezadovoljstva tudi na tribunah beograjske Arene, kjer prihaja do političnih trenj, a Obradović ostaja osredotočen na košarko. »Preprosto ne vem več, kako naj reagiram. Ne da sem razočaran, ni besed, ki bi opisale, kako slabo se počutim,« ni izbiral besed.

Partizanu ni pomagal niti prihod veterana Nicka Calathesa, tekmecev pa njihove težave ne zanimajo. Prihodnji petek bodo igrali s Fenerbahčejem, tekma s Turki za beograjski »parni valjak« že šteje dvojno.