Obroč v Stožicah se še vedno trese, semafor je kazal +33

Košarkarji Cedevite Olimpije v tej sezoni kažejo zelo konstantne predstave na visokem nivoju, ki so tudi v evropskem pokalu za tekmece prevelik zalogaj. Slej ko prej se nekomu od ljubljanskih strelcev odpre, na tekmi proti Slasku so kar tekmovali, kdo bo zadel več trojk in povsem demantirali tekmece iz Vroclava. Končnih 108:74 bi lahko bilo še višjih, zmagovalec je bil že ob polčasu znan.

V prvi četrtini so se gostje še upirali Ljubljančanom, ki so naredili nekaj nepotrebnih napak, nato pa so Stožice videle predstavo po vzoru iz lige NBA. V mrežico Poljakov je letelo z vseh strani, Cedevita Olimpija je v drugem delu igre dosegla 37 točk, Umoja Gibson je že do polčasa zadel tri trojke, Ali Nikolić je bil s skoraj brezhibnim metom pri 15 točkah.

Zvezdan Mitrović je drugi polčas lahko mirno spremljal v sede, saj ni bilo razlogov za razburjenje. FOTO: Cedevita Olimpija

Na glavni odmor so domačini odšli s +19, nato pa na začetku tretjega dela igre hitro ušli na kar 30 točk prednosti. Vsem v dvorani, kjer je bilo okrog 2500 gledalcev, je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma, nadaljevanje pa je kljub temu postreglo z nekaj zanimivimi potezami, predvsem izvrstno zabijanje DJ Stewarta je publiko dvignilo na noge.

Zvezdan Mitrović je vztrajal z nosilci igre, po trojki Josepha Girarda za 102:68 skoraj štiri minute pred koncem tekme se je gostujoča klop le še držala za glavo. V zadnjih minutah je intenzivnost igre popustila, nekaj več priložnosti so dobili tudi košarkarji s konca klopi.

Olimpija je zdaj pri sedmih zmagah ob le dveh porazih v evropskem pokalu in ostaja na vrhu skupine A. Po slovenskem derbiju z Ilirijo v ligi ABA ta konec tedna jih prihodnji teden (10.12.) čaka gostovanje pri Manresi.

Po vrnitvi visokih košarkarjev (Chougkaz, McNair) v rotacijo je Olimpija še bolj nevarna. FOTO: Cedevita Olimpija