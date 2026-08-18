Oči imej na pecljih, je Luko Dončiča opozoril prijatelj Le Brona Jamesa

Luka Dončić je po menjavi lastništva Los Angeles Lakers javno izrazil navdušenje nad novo dobo, toda v ozadju se pojavljajo opozorila, da tudi njegov položaj v klubu ni tako varen, kot se zdi. Po prodaji franšize, s katero se je od Lakersov poslovila dolgoletna lastnica Jeanie Buss, novo lastništvo lahko prinese spremembe v vodstvu, kadrovanju in dolgoročni strategiji kluba.

Na to je opozoril Cuffs The Legend, dolgoletni prijatelj LeBrona Jamesa, ki meni, da se v Lakersih velike odločitve pogosto sprejemajo za zaprtimi vrati.

»Magic Johnson je bil odstranjen iz igre. Anthony Davis je bil odstranjen iz igre. LeBron je bil odstranjen iz igre. Jeanie Buss je bila odstranjena iz igre. Luka, ko bo medenih tednov konec, imej oči na pecljih,« je zapisal.

Dončić verjame v novo obdobje

Prvi zvezdnik Lakersov je ob menjavi lastništva ostal precej bolj optimističen. Slovenec je jasno povedal, da želi tudi v prihodnje v Los Angelesu napadati najvišje cilje.

»Biti 'laker' mi pomeni vse. Veselim se vrnitve na igrišče in tega, da v Los Angeles pripeljem naslov prvaka. V zadnjih letih sem se navadil na velike spremembe, vendar vem, da pri tej ikonični franšizi potencial nima meja,« je zapisal Dončić.

Ob tem je izrazil tudi pripravljenost na sodelovanje z novim vodstvom.

»Veselim se srečanja z Joshuo Kushnerjem in Bobom Igerjem, da bomo lahko začeli graditi nekaj posebnega v Los Angelesu.«

Toda sporočilo kritikov je preprosto: Dončić je danes obraz Lakersov, vendar v ligi NBA tudi največje zvezdnike lahko presenetijo odločitve, sprejete za zaprtimi vrati.