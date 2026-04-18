Od danes gre na nož, Dončićevi soigralci so ob Pacifiku zavohali kri

Zdaj gre zares, od te točke spodrsljaji na košarkarskem igrišču niso več dovoljeni. Liga NBA je vstopila v končnico, o naslovu prvaka sanja še 16 moštev, tudi Los Angeles Lakers in Houston Rockets, ki si bodo v naslednjih dveh tednih stali nasproti. Luka Dončić podaljšek svoje osme sezone začenja poškodovan in upa, da soigralci premorejo dovolj moči, talenta in tudi spretnosti, da časa za vrnitev slovenskega zvezdnika ne bo zmanjkalo. LeBron James je v karieri številne povprečne ekipe privlekel daleč v končnico, vprašanje pa je, če po 23 letih profesionalne kariere za to še premore dovolj moči.

V zaključku rednega dela sta šli krivulji moštev znova vsaka sebi, smeri sta bili tokrat obrnjeni. Los Angeles se je boril s posledicami šoka, Houston je našel ritem in na zadnjih desetih tekmah izgubil le enkrat. Niz je bil obliž na rane in balzam za načeto samozavest, a ga je treba vzeti s ščepcem soli. Od desetih tekem so le dve odigrali proti moštvom iz zgornje tretjine lige (Knicks, Timberwolves) in proti Minnesoti zabeležili edini poraz v zadnjih 14 dneh sezone.