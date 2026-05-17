Od fanta do moža

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić ima za seboj še eno sezono osebnih igralskih potrjevanj med najboljšimi na svetu in spoznavanja, da so sanje o naslovu prvaka brez moštvenega duha in do zadnjega koščka zloženega igralskega mozaika lahko zgolj to, sanje. Po tem, kar sem videl in kar je razkrila tudi sezona, sploh pa tekme proti favoritom, se jezerniki v letu ali dveh še ne bodo približali resni kandidaturi za naslov. Niti z najboljšim strelcem, slovenskim virtuozom in nespornim vladarjem statistike ne. San Antonio s francoskim čudežnim dečkom, velikanom Victorjem Wembanyamo, je že ušel pri ustvarjanju šampionskega moštva, Detroit, ki je bil v minulih sezonah daleč zadaj, se je vrnil, tu je še vedno mladostna in premočna Oklahoma. Zanimivo bo videti, kako se bo po sezoni »rehabilitacije« vrnila Indiana, lanski finalist, ali je New York že dosegel limit ...