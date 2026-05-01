Iz LA za Delo: Dončić ne dobi dovolj priznanja, zasluži več

Utrip košarkarske končnice v ligi NBA iz dneva v dan narašča. Prvi krog se bliža koncu, kmalu bo v boju za naslov ostalo le še osem moštev. Na odlični poti so tudi košarkarji Los Angeles Lakers, ki kljub še vedno poškodovanemu Luki Dončiću igrajo izvrstno in kljubujejo črnim napovedim. Kako daleč lahko posežejo, zakaj si vodstvo športnega dela moštva z Robom Pelinko na čelu zasluži veliko pohval in kaj ga skrbi pri morebitni vrnitvi Dončića na parket, je v pogovoru za Delo pred peto tekmo serije s Houstonom iz Kalifornije pojasnil Trevor Lane, voditelj studijske oddaje pri mreži LakersNation, ki Jezernike od blizu spremlja vseh 12 mesecev v letu.

Želeli smo si, da bi pomembno vlogo v končnici odigral tudi Dončić, ki je odigral zelo dobro sezono. Kako ste jo od blizu doživeli vi, kaj vas je presenetilo?

Za Lukom je izjemna sezona, čeprav se zdi zanj skoraj samoumevno, je neverjetno, da je znova prvi strelec lige NBA. Marca je počel stvari, kakršnih v Los Angelesu, odkrito povedano, nismo videli vse od Kobeja Bryanta. Meti, ki jih je zadeval, ta neustavljivost v napadu, bilo je neverjetno. Ekipam je povzročal ogromne težave, zanj niso našle odgovora. Toda najbolj me je navdušilo nekaj drugega. Vedeli smo, da Luka v napadu zmore takšne stvari, ne glede na to, da smo v Los Angelesu navajeni najboljših igralcev, njegova igra še vedno vzame dih. Mislim pa, da ne dobi dovolj priznanja za to, kako dober je bil v obrambi. Marca je dobil celo nekaj glasov v izboru za obrambnega igralca meseca. Govorimo o Luki, ki je bil v preteklosti pogosto tarča kritik zaradi obrambe oziroma pomanjkanja obrambe.