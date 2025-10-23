Odgnal Daneva, zdaj je aretiran

Ne le natančni spremljevalci slovenski košarkarskega utripa, tudi mnogi drugi se pri nas spominjajo škandala, ko je srbski sodnik Uroš Nikolić med kvalifikacijsko tekmo za ligo ABA med Ilirijo in Bosno iz prve vrste tivolske dvorane odgnal legendarnega Iva Daneva. Eden najbolj slavnih akterjev slovenske in nekoč tudi jugoslovanske košarke je bil takrat razočaran nad sojenjem, to tudi pripomnil, nato pa se umaknil iz dvorane. Posebnež v sodniški opravi pa je svoje delo nadaljeval.

Javnost je bila ogorčena, na dan so prihajale tudi prav posebne poteze omenjenega sodnika, zaradi katerih je že dolgo v zobeh tudi privržencem in vodilnim pri Crveni zvezdi. Toda še precej bolj v Beogradu od njegovih spodrsljajev na košarkarskem igrišču zdaj odmeva aretacija.

Košarkarski sodnik Uroš Nikolić naj bi bil vpleten v mafijske posle. Foto Dragana Stjepanovic/Aba

V njegovem beograjskem stanovanju so namreč med preiskavo našli 250.000 evrov, zlate palice in ure – vse kajpak temeljito skrite. Sodnik, ki ga je nacionalna košarkarska zveza takoj suspendirala, naj bi pripadal zloglasnemu vračarskemu klanu, poimenovanem po predelu Beograda, v katerem ta deluje. Skupno je policija aretirala 13 osumljencev, nekateri med njimi so predvidoma vpleteni tudi v umore.