Odličen odpor Krke, vendar zgolj 20 minut

Druga stotica v sezoni

Crvena zvezda : Krka 101:77 (79:63, 50:47, 25:18) Dvorana Aleksandra Nikolića, gledalcev 2096, sodniki Jovčić, Juras (oba Srb) in Savović (ČG).

Crvena zvezda: Punter 9 (4:4), Kuzmić 4, Brown 8 (2:2), Davidovac 13 (3:4), Lazić 12 (3:3), Baron 16 (4:7), Dobrić 6 (1:2), Jagodić Kuridža 5 (3:5), Simanić 13, Jovanović 3 (1:2), Ojo 4, Štimac 8 (2:2).

Krka: Cosey 19 (2:2), Jones 10 (2:4), Marinelli 13 (2:2), Pašalić 8 (2:2), Jančar Jarc 3 (1:1), Balažič 3, Jošilo 9 (3:4), Ramljak 12.



Vrstni red: Budućnost in Partizan po 11:3, Cedevita Olimpija 10:4, FMP 9:5, Koper Primorska 8:6, Crvena zvezda (-1) 8:6, Mornar 7:7, Krka 5:9, Igokea, Zadar in Cibona po 4:10, Mega Bemax 3:11.

Beograd – Zadnja tekma 14. kola lige ABA je imela dva različna polčasa. V prvem so košarkarji Krke nudili presenetljivo dober odpor Crveni zvezdi in po rafalih z vseh položajev zaostajali le za tri točke ob glavnem premoru, v drugem je prevladoval domači evroligaš. Rdeče-beli so dobili tretjo četrtino z 29:16, poldrugo minuto pred koncem tekme vodili že z 28 točkami prednosti (100:72) in se prepričljivo oddolžili dolenjski zasedbi za tesen poraz v dvorani Leona Štuklja.Novomeščani so v uvodnih 20 minutah presenetili vse navzoče z izjemno natančnostjo. Za dve točki so metali 7:10, za tri kar 9:15, ob tem pa so dobili skok z 10:9. Tako kot ob prvem medsebojnem soočenju je bil učinkovit predvsem organizator igre, ki je v uvodnih dveh četrtinah dosegel 16 točk ob metu za tri točke 4:5. Toda vse se je spremenilo v nadaljevanju. Košarkarji Crvene zvezde, ki so zaradi izgubljene tekme z Budućnostjo brez boja zdrsnili celo na sedmo mesto na lestvici, so namreč prikazali še svoj pravi obraz.Zaigrali so bistveno bolj zavzeto v obrambi in otopili napade gostov, ki so v drugem polčasu zadeli le še dve trojki in na koncu izgubili 18 žog, Krki pa sta se poznali tudi odsotnostin izključitevzaradi druge nešportne osebne napake pri rezultatu 65:55 v 26. minuti. Če je v domači dvorani prejela proti Beograjčanom pičlih 77 točk, se tokrat ni mogla ogniti drugi stotici v regionalni sezoni. Tudi prvič jo je skupila v srbski metropoli, vendar proti Partizanu (102:80).»Crvena zvezda ima po prihodu treh okrepitev najmočnejše moštvo v ligi, zato nismo mogli zdržati več kot 20 minut,« je priznal Krkin trener