Dončić danes končno ob prijazni uri, pred tem prejel pomembno novico

Liga NBA je v zadnji del koledarskega razporeda tekem Los Angeles Lakers umestila številne derbije. Če doslej spored nedeljskih tekem za evropske ljubitelje Luke Dončića ni bil prijazen, bo v naslednjih tednih drugače, začenši z današnjim dvobojem z New York Knicks ob 20.30 v mestu angelov.

Moštvo iz New Yorka v zadnjih 14 dneh igra v odlični formi, na zadnjih 10 tekmah imajo drugo najboljšo obrambo lige, ustavili so nalet San Antonia, zelo dobro igrata Mikal Bridges in OG Anunoby, Jalen Brunson pa je s povprečjem več kot 26 točk na tekmo deveti strelec lige. Los Angeles Lakers so v petek zjutraj tesno izgubili z Denverjem, Knicks so dan pozneje povsem nadigrali moštvo Nikole Jokića (142:103).

Dvoboj torej ne prihaja v najboljšem času za Jezernike, ki še naprej nihajo v formi. Zanesljiva zmaga nad Indiano, ob kateri je Luka dosegel 44 točk, je bila dobra popotnica, morebitna zmaga nad enim od favoritov iz vzhodne konference pa bi potrdila, da Lakers ne gre odpisati vnaprej. Knicks so v tej sezoni zaenkrat zbrali tri zmage več od tekmecev z zahodne obale (42:39).

Zdravstveno stanje v slačilnici LA-ja ni rožnato, a se izboljšuje. LeBron James, ki je tekmo z Indiano izpustil, je v zdravniškem poročilu zaradi udarca v komolec naveden kot vprašljiv, enako velja za Maxija Kleberja, ostali naj bi bili nared. Več J.J. Redick pričakuje od Austina Reavesa, ki je imel v zadnjih tekmah veliko težav v napadu, za uspeh Lakers bo zelo pomemben tudi met za tri točke, ki ostaja šibka točka Kalifornijcev.