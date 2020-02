FOTO:Odlični Dragić za zmago Miamija, poraz Dallasa brez Dončića

Kapetan slovenske zlate reprezentance Goran Dragić je k zmagi Miamija prispeval 16 točk. FOTO: AFP

Izidi:

Košarkarji moštva Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA prišli do svoje še 36 zmage po izjemni predstavi s 124:105 proti povsem razglašeni ekipi Cleveland Cavaliers. Kapetan slovenske zlate reprezentanceje k zmagi Miamija prispeval 16 točk. Medtem so Dallas Mavericks v odsotnostiizgubili na gostovanju pri Atlanti.Miami je z razmerjem 36 zmag in 20 porazov četrta najboljša ekipa vzhodne konference lige NBA. Košarkarji Miamija so na novo spisali zgodovino te floridske franšize. Po polčasu so namreč vodili s kar 82:52, kar je najboljši polčas Miamija v ligi NBA. Še nikoli prej niso v enem od polčasov na tekmah zbrali toliko točk.Na tekmi so tudi uradno upokojili ter dvignili pod strop dvorane American Airlines majico s številko 3, ki jo je nosil sloviti Dwyane Wade.Dallas Mavericks pa so brez udarnega dvojca Luka Dončić-doživel poraz v gosteh pri Atlanta Hawks s 107:111. Dallas je trenutno na sedmem mestu v razvrstitvi zahodne konference z izkupičkom 34 zmag in 23 porazov. Osmouvrščeni Memphis Grizzlies ima na svojem računu 28 zmag in 28 porazov.Najboljši pri Atlanti je bils 35 točkami in 17 skoki,pa je 13 od svojih 25 točk dosegel v zadnji četrtini tekme, ki jo je zaznamovala odsotnost najboljšega posameznika Dallasa Dončića.Dončić, ki je vodil Dallas do zmage proti Orlandu večer pred tem, je po dogovoru s strokovnim štabom izpustil tekmo. V Dallasu so se namreč odločili, da bodo Ljubljančanu namenili prosti večer, da bi lahko košarkar spočil v tej sezoni že dvakrat poškodovani desni gleženj.Na tekmi tako ni prišlo do napovedovanega dvoboja pod obroči s prvim mladim zvezdnikom Atlante Traejem Youngom: »Zelo rad igram proti najboljšim v naši ligi in Luka je zanesljivo eden izmed njih. Težko je, ker nisem mogel zaigrati proti njemu, ampak zanj ..., želim mu le, da bi bil zdrav.«Teksaška franšiza iz Dallasa je bila na parketu tudi brez Porzingisa, ki so mu namenili počitek zaradi težav s kolenom.V vrsti Dallasa je izstopal, ki je s 33 točkami ponovil najboljšo predstavo sezone, 20 točk je dosegel v prvem polčasu.LA Clippers - Sacramento Kings 103:112Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 86:115Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 111:107ni zaigral zaradi manjše bolečine v desnem gležnju)Miami Heat - Cleveland Cavaliers 124:10516 točk, 4 skoki, 4 podaje v 26 minutah za Miami)Chicago Bulls - Phoenix Suns 104:112Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 119:98Utah Jazz - Houston Rockets 110:120