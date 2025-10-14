V Stožicah so Grki »goreli« le na tribunah (VIDEO)

Pred začetkom tekme z Arisom, ki je tako kot Olimpija v tekmo vstopil neporažen v evropskem pokalu (2:0), je zmajem grozilo, da bo dvoboj podoben gostovanju. V Stožicah se je zbralo vsaj 300 zelo glasnih navijačev Arisa, ki so prišli iz Soluna, sodeč po transparentih pa tudi iz Stuttgarta in drugod po Evropi. A so vsaj solidno odgovorili tudi ljubljanski navijači, ki so najbolj v tej sezoni zapolnili sedeže in nekoliko izenačili glasnost na obeh straneh dvorane.

DJ Stewart je bil v prvem delu tekme zadržan. Foto Cedevita Olimpija

Na parketu smo četrtino in pol spremljali moško tekmo z robustnimi dvoboji in tudi številnimi napakami, na strani Olimpije je bilo izgubljenih žog zaradi nesporazumov v napadu preveč. Aleksej Nikolić, ki je kljub poškodovani mečni mišici stisnil zobe, je v ključnih trenutkih umiril igro, največ preglavic obrambi Arisa je povzročal hitri Umoja Gibson, ki je polčas zaključil s 14 točkami. Grki so bili zraven do rezultata 32:30, ko se je odprlo Josephu Girardu.

Najprej je nizkorasli ostrostrelec zadel trojko, nato še težak met za dve, Gibson je nadaljeval z dvema prodoroma in Olimpija je polčas končala s prednostjo devetih točk (44:35). Več priložnosti je ob poškodbah Luke Brajkovića in Nikosa Chougkaza dobil Žiga Daneu, dobro je mesto v prvi peterki izkoristil tudi Rok Radović, ki je tekmo odprl s hitrimi petimi točkami. Pri gostih je bil v prvem polčasu najboljši grški Kanadčan Elijah Mitrou Long z 10 točkami.

V drugem polčasu z naletom Arisa ni bilo nič, Olimpija je igrala rutinirano in brez težav ali strelskih izbruhov držala Grke na varni razdalji. In ko so sredi tretje četrtine za nekaj trenutkov le uspeli ujeti priključek, je na sceno stopil Ali Nikolić, ki se je razvil v vrhunskega igralca in vodjo Olimpije na parketu. Zadel je tri trojke v drugem polčasu in prednost je znova narasla na 10, nato na 15, povsem ob koncu po trojki Davida Škare pa na kar 21 točk razlike. Cedevita Olimpija je vknjižila zasluženo zmago z 80:59, ki je bila predvsem plod dobre igre v obrambi, v napadu pa letos povsem ustaviti Ljubljančanov ni uspela še nobena ekipa.

FOTO: Luka Kotnik/Cedevita Olimpija

Prvič doslej je Olimpija sezono v evropskem pokalu začela s tremi zaporednimi zmagami in utišala grški del tribun, ki si za zgledno navijanje brez incidentov tudi zasluži pohvale, le ob koncu so jih provokacije osamljenih srboritežev spravile na obrate. V zadnji četrtini je tudi ljubljansko občinstvo pokazalo, da je bila slovenska metropola nekoč pravi košarkarski pekel in na nogah pospremila varovance s parketa ob veliki zmagi.

Sezono Olimpija nadaljuje v nedeljo (17.00), ko v Stožice prihajajo košarkarji Zadra.