Odločili se bodo tik pred zdajci, o Dončiću ni dvoma

Košarkarji Los Angeles Lakers sezono nadaljujejo v Charlottu, zmaga proti precej razglašeni in oslabljeni ekipi brez prvega zvezdnika LaMela Balla je nujna. Luka Dončić bo zagotovo igral, status Austina Reavesa pa ostaja skrivnost.

Pred tekmo so iz tabora Lakers sporočili najnovejše stanje glede poškodb, Adou Thiero, LeBron James in Gabe Vincent bodo vsi manjkali najmanj do 18. novembra. Tudi po jutranjem treningu meta (t.i. shootaround) pa ni odločitve glede Reavesa, ki ima še naprej težave s prepono.

Njegov status bodo sporočili tik pred začetkom tekme, J.J. Redick ga tako ni vnaprej prečrtal za tekmo, ki bi lahko skrivala številne pasti, kot vselej, ko je vloga favorita tako jasna.