Odločitev o Abi v sredo opoldan

Ljubljana - Klubi košarkarske lige Aba imajo v sredo ob 11. uri skupščino preko videopovezave, glavna točka dnevnega reda pa je usoda sezone v elitni ligi Aba ter ligi Aba 2. Glede na to, da je vodstvo evrolige v ponedeljek predčasno končalo sezono, gre podobno odločitev pričakovati tudi med abaligaši.



Uradno stališče vseh treh slovenskih klubov v ligi Aba, Cedevite Olimpije, Kopra Primorske in Krke, kakor tudi obeh v ligi Aba 2 (Helios Suns, Rogaška), je, da tekmovanja krog pred koncem rednega dela nima smisla nadaljevati. Enako stališče je v preteklih tednih izrazilo tudi nekaj drugih klubov iz obeh lig.



Evroliga je svojo odločitev utemeljila na dejstvih, da klubi prihajajo iz različnih držav in vsi nimajo istih pogojev za priprave. Hkrati je kot eno večjih težav poleg zagotavljanja varnosti za zdravje udeležencev izpostavila neenake možnosti za potovanja ekip.

Zgledu evrolige bo najverjetneje sledila tudi liga Aba, katere prvak se vsako sezono uvrsti v evroligo, določeno število klubov pa v evropski pokal, ki ga organizira isto podjetje kot evroligo.

Ista sestava

Evroliga je v ponedeljek odločila, da bodo imeli vsi klubi, ki so v tej sezoni tekmovali v evroligi in evropskem pokalu, pravico nastopa tudi v prihodnji sezoni. Ta bi se morala začeti 1. oktobra, dan prej pa evropski pokal.



To bi za ligo Aba pomenilo, da bo v evroligi nastopala Crvena zvezda, v evropskem pokalu pa vsaj Cedevita Olimpija in Partizan. Želja lige Aba je, da bi v evropskem pokalu sodelovala vsaj še ena, če ne dve ekipi iz lige Aba, kar je glede na dejstvo, da so tekmovanje zapustili oziroma prestopili na stran Fibe trije klubi (Darussafaka, Bilbao, Rytas Vilnius), povsem realna opcija.



Liga Aba je bila prekinjena ob izbruhu epidemije novega koronavirusa krog pred koncem rednega dela. Na vrhu je bil Partizan, sledili so mu Budućnost, Crvena zvezda in Cedevita Olimpija. Koper Primorska je bila šesta, Krka pa zadnja, dvanajsta.

Širitev regije

V ligi Aba 2 je prvo mesto z naskokom zasedel Borac iz Čačka, do konca rednega dela pa je ostala zgolj ena tekma, slovenski derbi med Helios Suns in Rogaško, ki ni odločal o ničemer, saj noben klub ni imel več možnosti za uvrstitev v končnico.

Na skupščini v sredo bodo predstavniki klubov verjetno razpravljali tudi o širitvi elitne lige Aba na 14 klubov, o čemer je bilo v preteklih tednih in mesecih precej govora.