Odprto glasovanje v ligi NBA: najbližje tekmi zvezd je Luka Dončić

V ligi NBA se bo ob 13. uri začelo glasovanje za nastop košarkarjev na tekmi zvezd. Glasovanje bo trajalo do 20. januarja, in sicer do 18. ure. Glavni dogodek vikenda All-Star bo v noči z 18. na 19. februar v Indianapolisu. Glasovanje bo tako kot lani mogoče na spletni strani lige ter v aplikaciji. Vsak od košarkarskih pristašev bo lahko na oba načina glasoval za do deset košarkarjev na dan, po pet iz vsake konference ter po različnih položajih na parketu. V vsaki konferenci bo lahko izbral po dva branilca in tri košarkarje na ostalih položajih.

Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov končnega izida

Tudi tokrat bo lahko vsak navijač med glasovanjem šest dni oddal trojne glasove, in sicer 25. decembra, prvi dan novega koledarskega leta ter nato še 5., 12., 15. in 19. januarja. Vmesne rezultate bo vodstvo lige sporočilo 4., 11. in 18. januarja. Prvi peterki bodo po koncu glasovanja določili glasovi navijačev ter igralcev v NBA in predstavnikov medijev. Razglasili jih bodo v noči s 25. na 26. januar.

Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov končnega izida, igralci in mediji pa bodo prispevali po 25 odstotkov. Rezerviste bodo trenerji v NBA izbrali nekaj dni kasneje, razglasili pa jih bodo v noči s 1. na 2. februar. V Indianapolisu se bo liga NBA vrnila na dvoboj vzhoda proti zahodu, ekip tako ne bosta več izbirala igralca z največ prejetimi glasovi v obeh konferencah.

Joel Embiid in Luka Dončić med zadnjo tekmo vseh zvezd. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports

Od slovenskih košarkarjev ima ogromno možnosti za nastop na svojem petem All-Staru Luka Dončić. Zvezdnik Dallas Mavericks to sezono v povprečju dosega 32,9 toče, 9,1 podaje ter 8,4 skoka na tekmo. Mavericks pa zasedajo peto mesto v zahodni konferenci.

Dončić je za tekmo zvezd 2023 prejel drugo najvišje število glasov med branilci na zahodu za Stephenom Curryjem (Golden State Warriors), skupno pa je bil med vsemi igralci peti. Največ glasov je prejel zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James. Drugi Slovenec v NBA Vlatko Čančar zaradi strgane križne vezi to sezono za branilce naslova Denver Nuggets najverjetneje ne bo igral. Na tekmah vseh zvezd je doslej ob Dončiću od Slovencev sodeloval tudi Goran Dragić, ki je na njej nastopil leta 2018.