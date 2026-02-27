Ogledniki iz lige NBA že vedo, zakaj pogledujejo proti Bonifiki

Domača košarkarska javnost je pred poletnim evropskim prvenstvom zahtevala pomladitev in ostala razočarana. V spomladanskem kvalifikacijskem terminu za preboj na SP 2027 selektor Aleksander Sekulić nima izbira, ob odsotnosti nosilcev igre mlade čaka veliko priložnosti, tudi za ceno rezultata, če bo potrebno. Ob vstopu v december na Švedskem so z veliko energijo pokazali, da se za prihodnost ne gre bati in okrepili samozavest, Češka bo danes v koprski Bonifiki (18.30) trši oreh.

Pomladitvi v teoriji ne nasprotuje nihče, do razhajanj pride ob prenosu v prakso. Če selektor priložnost zaupa v roke 17, 18 ali 19-letnikov, ki tudi na klubski ravni – in to ne najvišji – šele prihajajo v ospredje, je rezultatski spodrsljaj verjeten scenarij. A od gradnje jedra reprezentance za prihodnje desetletje in domači eurobasket 2030 ne gre odstopati, selektor ima tokrat zvezane roke.

Če bo Klemen Prepelič pravočasno prispel iz Dubaja, najbrž ne bo nared za 30 minut in več koprskega boja s Čehi, večje vloge se lahko nadeja Urban Kroflič. Eden največjih slovenskih talentov v novem rodu je v vrstah Mege dobil pomembno vlogo, ji v pokalu pomagal do Partizanovega skalpa in na Obalo prišel pripravljen na igro. Tudi zaradi tekme s Švedsko, kjer je v 23 minutah upravičil selektorjevo zaupanje (10 točk) in ostal na igrišču v ključnih trenutkih.

»Zagotovo mi bo zdaj lažje, jeseni sem prvo tekmo izpustil, nato pa sem na drugi dobil priložnost in jo hvala bogu tudi izkoristil. Vsakega vpoklica v reprezentanco sem vesel, čast je, ko si izbran med 15 najboljših, a zdaj tudi mi mlajši nismo več novinci,« se 20-letni in s 198 centimetri idealno grajeni branilec za moderno košarko zaveda, da prihaja njegov čas.

Ob odsotnosti Alekseja Nikolića in vprašljivem Prepeliču bosta za organizacijo igre zadolžena Kroflič in predvsem Žiga Samar, pričakujemo lahko tudi nekaj eksperimentov Sekulića z nižjimi peterkami, ki bodo lažje parirale češki tranzicijski igri. Izkušnje v reprezentanco prinaša Alen Omić, ki je poleti pokazal dodano vrednost in z dolgim jezikom zna tudi sprostiti napetost, ki jo prinaša pomembnost tekme.

Zaradi prve tekme v domači dvorani so imeli Slovenci na voljo trening ali dva več kot sicer. Foto N. Gr.

Spodrsljaj proti Estoniji

»Izgubili smo proti Estoniji, to je bil spodrsljaj in nekje ga moramo nadoknaditi. Najbolje, da z dvema zmagama proti Čehom,« je odločen Luka Ščuka, eden od dolžnikov, ki v reprezentanci še ni upravičil pričakovanj in na papirju vloge prve »štirice« v naslednjih sezonah.

Urban Kroflič se je v tej sezoni uveljavil pri Megi, ki velja za eno najboljših valilnic talentov v Evropi. FOTO: KZS

Člansko reprezentanco letos čaka poletje brez velikega tekmovanja, kar pa ne velja za Krofliča,in soigralce iz mlade izbrane vrste, ki bodo poleti Slovenijo zastopali na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. »V zadnjih letih smo zelo uspešni, zdaj vsi doma pričakujejo zlato kolajno. To naj še malo počaka, zdaj je najbolj pomembna Češka,« žogico umirja Kroflič in pozornost vrača v Areno Bonifika, kjer danes ob 18.30 spodrsljaj ne pride v poštev.

Točke bodo pomembne tudi za drugi del kvalifikacij, ob napredovanju reprezentance osvojene točke iz prvega dela odnesejo s seboj, izhodišče bi bilo z zmagama v Kopru in 48 ur kasneje v Jihlavi veliko lepše. »Vmes nas čaka še pot, tako da bo zelo naporno. Poznala se bo naša dolga klop, moramo jo izkoristiti,« napoveduje košarkar Mege, ki se poleti spogleduje tudi z vabili v Združene države Amerike.

Slovenija proti Čehom ne bo imela prednosti v višini, prav tako se težko zanaša na met z razdalje. Lahko pa z inovativnostjo mladih, tudi 17-letnega Stefana Joksimovića, ki igra pod povečevalnim steklom skavtov iz lige NBA, energijo in željo primanjkljaje nadoknadi in selektorju podari najboljše darilo za 48. rojstni dan.