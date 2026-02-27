  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Ogledniki iz lige NBA že vedo, zakaj pogledujejo proti Bonifiki

Slovenska reprezentanca z novim krogom pomladitve bližje podobi za prihodnje desetletje. Talent na Obali na strani domačinov.
Selektor Aleksander Sekulić je vesel, da ima na voljo podobno zasedbo kot jeseni. FOTO: KZS
Galerija
Selektor Aleksander Sekulić je vesel, da ima na voljo podobno zasedbo kot jeseni. FOTO: KZS
Nejc Grilc
27. 2. 2026 | 05:00
4:32
A+A-

Domača košarkarska javnost je pred poletnim evropskim prvenstvom zahtevala pomladitev in ostala razočarana. V spomladanskem kvalifikacijskem terminu za preboj na SP 2027 selektor Aleksander Sekulić nima izbira, ob odsotnosti nosilcev igre mlade čaka veliko priložnosti, tudi za ceno rezultata, če bo potrebno. Ob vstopu v december na Švedskem so z veliko energijo pokazali, da se za prihodnost ne gre bati in okrepili samozavest, Češka bo danes v koprski Bonifiki (18.30) trši oreh.

image_alt
Selektor Sekulić odkril, kako je z novo okrepitvijo iz Los Angelesa

Pomladitvi v teoriji ne nasprotuje nihče, do razhajanj pride ob prenosu v prakso. Če selektor priložnost zaupa v roke 17, 18 ali 19-letnikov, ki tudi na klubski ravni – in to ne najvišji – šele prihajajo v ospredje, je rezultatski spodrsljaj verjeten scenarij. A od gradnje jedra reprezentance za prihodnje desetletje in domači eurobasket 2030 ne gre odstopati, selektor ima tokrat zvezane roke.

Če bo Klemen Prepelič pravočasno prispel iz Dubaja, najbrž ne bo nared za 30 minut in več koprskega boja s Čehi, večje vloge se lahko nadeja Urban Kroflič. Eden največjih slovenskih talentov v novem rodu je v vrstah Mege dobil pomembno vlogo, ji v pokalu pomagal do Partizanovega skalpa in na Obalo prišel pripravljen na igro. Tudi zaradi tekme s Švedsko, kjer je v 23 minutah upravičil selektorjevo zaupanje (10 točk) in ostal na igrišču v ključnih trenutkih.

»Zagotovo mi bo zdaj lažje, jeseni sem prvo tekmo izpustil, nato pa sem na drugi dobil priložnost in jo hvala bogu tudi izkoristil. Vsakega vpoklica v reprezentanco sem vesel, čast je, ko si izbran med 15 najboljših, a zdaj tudi mi mlajši nismo več novinci,« se 20-letni in s 198 centimetri idealno grajeni branilec za moderno košarko zaveda, da prihaja njegov čas.

Ob odsotnosti Alekseja Nikolića in vprašljivem Prepeliču bosta za organizacijo igre zadolžena Kroflič in predvsem Žiga Samar, pričakujemo lahko tudi nekaj eksperimentov Sekulića z nižjimi peterkami, ki bodo lažje parirale češki tranzicijski igri. Izkušnje v reprezentanco prinaša Alen Omić, ki je poleti pokazal dodano vrednost in z dolgim jezikom zna tudi sprostiti napetost, ki jo prinaša pomembnost tekme.

Zaradi prve tekme v domači dvorani so imeli Slovenci na voljo trening ali dva več kot sicer. Foto N. Gr.
Zaradi prve tekme v domači dvorani so imeli Slovenci na voljo trening ali dva več kot sicer. Foto N. Gr.

Spodrsljaj proti Estoniji

»Izgubili smo proti Estoniji, to je bil spodrsljaj in nekje ga moramo nadoknaditi. Najbolje, da z dvema zmagama proti Čehom,« je odločen Luka Ščuka, eden od dolžnikov, ki v reprezentanci še ni upravičil pričakovanj in na papirju vloge prve »štirice« v naslednjih sezonah.

Urban Kroflič se je v tej sezoni uveljavil pri Megi, ki velja za eno najboljših valilnic talentov v Evropi. FOTO: KZS
Urban Kroflič se je v tej sezoni uveljavil pri Megi, ki velja za eno najboljših valilnic talentov v Evropi. FOTO: KZS
Člansko reprezentanco letos čaka poletje brez velikega tekmovanja, kar pa ne velja za Krofliča, Žaka Smrekarja, Marka Padjena in soigralce iz mlade izbrane vrste, ki bodo poleti Slovenijo zastopali na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. »V zadnjih letih smo zelo uspešni, zdaj vsi doma pričakujejo zlato kolajno. To naj še malo počaka, zdaj je najbolj pomembna Češka,« žogico umirja Kroflič in pozornost vrača v Areno Bonifika, kjer danes ob 18.30 spodrsljaj ne pride v poštev.

Točke bodo pomembne tudi za drugi del kvalifikacij, ob napredovanju reprezentance osvojene točke iz prvega dela odnesejo s seboj, izhodišče bi bilo z zmagama v Kopru in 48 ur kasneje v Jihlavi veliko lepše. »Vmes nas čaka še pot, tako da bo zelo naporno. Poznala se bo naša dolga klop, moramo jo izkoristiti,« napoveduje košarkar Mege, ki se poleti spogleduje tudi z vabili v Združene države Amerike.

Slovenija proti Čehom ne bo imela prednosti v višini, prav tako se težko zanaša na met z razdalje. Lahko pa z inovativnostjo mladih, tudi 17-letnega Stefana Joksimovića, ki igra pod povečevalnim steklom skavtov iz lige NBA, energijo in željo primanjkljaje nadoknadi in selektorju podari najboljše darilo za 48. rojstni dan.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Aleksander Sekulić

Selektor Sekulić odkril, kako je z novo okrepitvijo iz Los Angelesa

Slovenska košarkarska reprezentanca z jesensko popotnico zmage nad Švedsko in poraza z Estonijo pričakuje vodilno Češko. Še več priložnosti za novo generacijo.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 13:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Pozabite na LJSE, čas je za vlaganje v nogomet

Kolumna o podobnostih in razlikah med investiranjem v nogomet in na borzo vrednostnih papirjev.
Jernej Suhadolnik 22. 2. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić uživa v ribolovu, soigralec se je znašel za zapahi

DeAndre Ayton, zaenkrat še prvi center moštva Los Angeles Lakers, je na rodnih Bahamih prišel v navzkrižje z zakonom zaradi marihuane.
18. 2. 2026 | 09:39
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Sekulić izbral ekipo, ki se bo borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo

Selektor slovenskih košarkarjev je izbral ekipo, ki se bo konec meseca borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer bi igral tudi Luka Dončić.
16. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Tekma zvezd zanimiva le za dogovore »pod mizo«, tudi Dončić je del težave

Ta konec tedna bo v ligi NBA v znamenju vikenda zvezd v Los Angelesu. Tekma je izgubila pravi naboj, reševanje doslej neuspešno.
Nejc Grilc 14. 2. 2026 | 05:10
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Svet
My Voice, My Choice

Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

SlovenijakošarkaKlemen PrepeličAleksander Sekulićslovenska košarkarska reprezentancaUrban Kroflič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Tretji zaporedni poraz

Jezerniki in Luka Dončić so ostali brez podaljška desetinko sekunde pred koncem

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA v Phoenixu doživeli še tretji zaporedni poraz. Slovenski as je dosegel 41 točk
27. 2. 2026 | 07:21
Preberite več
Novice  |  Svet
Spopad

Pakistan napadel Afganistan in razglasil odprto vojno proti talibom

Po navedbah pakistanskih oblasti je bilo v napadih ubitih 133 talibskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja in vojaški objekti.
27. 2. 2026 | 07:04
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Nigellin piščanec s 40 stroki česna

Sočen piščanec po receptu Nigelle Lawson, počasi pečen s česnom in timijanom – okus te preproste jedi je prefinjeno nežen in nekoliko sladkast.
Alenka Kociper 27. 2. 2026 | 06:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Ortopedija

Milimetri, ki odločajo o kolenu

Sodobna ortopedija pri poškodbah kolena temelji na anatomiji, biomehaniki in natančni izbiri kirurške tehnike, pravi Samo Novak.
Blaž Kondža 27. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Srednjeveška vasica Šmartno

Romantično orlovsko gnezdo Goriških brd

Pogovarjali smo se z ljudmi, ki v Šmartnem ustvarjajo središče trajnostnega turizma svetovno znane vinorodne regije.
27. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Nigellin piščanec s 40 stroki česna

Sočen piščanec po receptu Nigelle Lawson, počasi pečen s česnom in timijanom – okus te preproste jedi je prefinjeno nežen in nekoliko sladkast.
Alenka Kociper 27. 2. 2026 | 06:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Ortopedija

Milimetri, ki odločajo o kolenu

Sodobna ortopedija pri poškodbah kolena temelji na anatomiji, biomehaniki in natančni izbiri kirurške tehnike, pravi Samo Novak.
Blaž Kondža 27. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Srednjeveška vasica Šmartno

Romantično orlovsko gnezdo Goriških brd

Pogovarjali smo se z ljudmi, ki v Šmartnem ustvarjajo središče trajnostnega turizma svetovno znane vinorodne regije.
27. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo