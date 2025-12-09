Ogrevanje za spopad proti Lakers: 267 točk v drami San Antonia in New Orleansa

Košarkarji San Antonia so ponoči v severnoameriški ligi NBA slavili v New Orleansu s 135:132. Spurs tako v zahodni konferenci zdaj le še za zmago zaostajajo za drugouvrščenimi Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, s katerimi se bodo pomerili v četrtfinalu pokala NBA.

San Antonio kljub odsotnosti francoskega zvezdnika Victorja Wembanyame, ki zaradi poškodovane mečne mišice manjka že 11 tekem, niza uspehe.

Ponoči so še pol minute pred koncem domačini po košu novinca Derika Queena povedli s 132:131. Na nasprotni strani je sledil koš Dylana Harperja devet sekund pred piskom sirene. Ko je Queen dobro pokrit zgrešil koš za vnovičen preobrat pelikanov, je po hitrem prekršku končni izid iz prostih metov postavil De'Aaron Fox.

Za San Antonio je Harrison Barnes dosegel 24 točk, Dylan Harper 22, branilec Stephon Castle pa po treh tekmah odsotnosti 18. Novinec Derik Queen je na nasprotni strani dosegel 33 točk, 29 v drugem polčasu, čemur je za trojni dvojček dodal po deset skokov in podaj. Trey Murphy III. pa je prispeval 32 točk.

Strelsko izjemno razpoloženi San Antonio zdaj odhaja v Los Angeles k Dončiću, kjer se bosta ekipi pomerili tudi v četrtfinalu pokala. Četrtfinale pokala NBA se sicer začne v torek z gostovanjema Miamija v Orlandu ter New Yorka v Torontu. Phoenix čaka pot k najuspešnejšemu moštvu sezone v Oklahoma City.

Edwards brez pomoči, Westbrook poražen kljub trojnemu dvojčku

Izjemno tesno je bilo tudi v Minnesoti, na tekmi med Timberwolves in Phoenix Suns kjer so gostitelji vseskozi lovili priključek. Anthony Edwards je devet sekund pred koncem znižal na točko zaostanka (105:106). Iz prostih metov je tekmo odločil Collin Gillespie, ki je dosegel končni izid 108:105 za Phoenix, saj je Jaden McDaniels nato zgrešil trojko za izenačenje.

Anthony Edwards je za Minnesoto dosegel kar 40 točk, a imel izdatno pomoč le v Juliusu Randlu, ki jih je prispeval 21. Pri zmagovalcih, ki so igrali brez prvega strelca Devina Bookerja, je dvomestno število točk dosegla kar šesterica, največ Mark Williams (22).

Na tretji tekmi dneva so Indiana Pacers premagali Sacramento Kings s 116:105. Andrew Nembhard je za Indiano dosegel 28 točk in 12 asistenc, Bennedict Mathurin je dodal 25 točk, Pascal Siakam pa 23. Russell Westbrook je za Sacramento dosegel trojni dvojček - 24 točk, 14 asistenc in 13 skokov.