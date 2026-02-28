  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
Nikola Jokić se je v zadnji četrtini sprl z Lujem Dortom. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
Galerija
Nikola Jokić se je v zadnji četrtini sprl z Lujem Dortom. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
L. Š., STA
28. 2. 2026 | 09:44
28. 2. 2026 | 09:50
2:44
A+A-

Na vrhu zahodne konference lige NBA ostajajo igralci moštva Oklahoma City Thunder, ki so po dodatnem delu igre doma s 127:121 odpravili Denver Nuggets.

Shai Gilgeous-Alexander je po vrnitvi dosegel 36 točk, potem ko je zaradi trebušne poškodbe izpustil devet tekem Oklahome. Srbski zvezdnik Denverja Nikola Jokić, ki se je v zadnji četrtini sprl z Lujem Dortom iz domače zasedbe, je dosegel 23 točk, 17 skokov in 14 podaj. Dort je bil potem izključen zaradi nešportne druge napake. Jamal Murray, pred tekmo zaradi bolezni vprašljiv, je vodil napad Nuggets z 39 točkami.

Ekipa Detroit Pistons, vodilna ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA, je doma po podaljšku s 122:119 premagala Cleveland Cavaliers.

Jalen Duren je dosegel 33 točk in 16 skokov, Pistons pa so premagali oslabljene Cleveland Cavalierse na tekmi, ki je bila v tretji četrtini zaradi težav s sireno prekinjena za 18 minut. Med odmorom, ko je Detroit vodil s 65:64, je zaradi sunka električne energije prišlo do okvare semaforja nad tablo s košem, sirena pa je ostala prižgana, potem ko je bil ekipama dan znak za vrnitev na igrišče.

Sčasoma so semafor izklopili, da bi ustavili zvok sirene, nato so uporabljali ročno. 

image_alt
Novi direktor Lakers stopil iz sence, za Dončića ima poseben načrt

Košarkarji Boston Celtics so nadigrali Brooklyn Nets s 148:111 in slednjim prizadejali sedmi poraz v nizu. Jaylen Brown je dosegel 28 točk, devet podaj in sedem skokov, Nikola Vučević je tekmo končal z 28 točkami in 11 skoki, kar je bil njegov tretji dvojni dvojček, odkar se je pridružil Celtics. Payton Pritchard je dodal 22 točk za Boston, ki je po vrnitvi s premora zaradi tekme vseh zvezd zmagal v petih od šestih tekem.

Na preostalih dveh tekmah so zmagali gostje. Milwaukee Bucks so izgubili proti New York Knicks s 98:127, Dallas Mavericks pa proti Memphis Grizzlies s 105:124.

NBAOklahoma City ThunderNikola JokićDenver NuggetsBoston Celticskošarka

Razno
Deloindom

Arhitekturni izziv: kako na majhni kvadraturi zasnovati funkcionalno garsonjero

Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
28. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Sanremo

Do zmage po strmih stopnicah

Nocoj se bo končal 76. sanremski festival italijanskih popevk, ki so ga prestavili na poznejši datum zaradi olimpijskih iger.
Aleksander Zupanc 28. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like

Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
28. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
28. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Kronologija

Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

ZDA so v Iranu nazadnje posredovale junija. Zadnja pogajanja v Ženevi brez pravega preboja.
Jure Kosec 28. 2. 2026 | 09:26
Preberite več
