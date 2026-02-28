Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

Na vrhu zahodne konference lige NBA ostajajo igralci moštva Oklahoma City Thunder, ki so po dodatnem delu igre doma s 127:121 odpravili Denver Nuggets.

Shai Gilgeous-Alexander je po vrnitvi dosegel 36 točk, potem ko je zaradi trebušne poškodbe izpustil devet tekem Oklahome. Srbski zvezdnik Denverja Nikola Jokić, ki se je v zadnji četrtini sprl z Lujem Dortom iz domače zasedbe, je dosegel 23 točk, 17 skokov in 14 podaj. Dort je bil potem izključen zaradi nešportne druge napake. Jamal Murray, pred tekmo zaradi bolezni vprašljiv, je vodil napad Nuggets z 39 točkami.

Ekipa Detroit Pistons, vodilna ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA, je doma po podaljšku s 122:119 premagala Cleveland Cavaliers.

Jalen Duren je dosegel 33 točk in 16 skokov, Pistons pa so premagali oslabljene Cleveland Cavalierse na tekmi, ki je bila v tretji četrtini zaradi težav s sireno prekinjena za 18 minut. Med odmorom, ko je Detroit vodil s 65:64, je zaradi sunka električne energije prišlo do okvare semaforja nad tablo s košem, sirena pa je ostala prižgana, potem ko je bil ekipama dan znak za vrnitev na igrišče.

Sčasoma so semafor izklopili, da bi ustavili zvok sirene, nato so uporabljali ročno.

Košarkarji Boston Celtics so nadigrali Brooklyn Nets s 148:111 in slednjim prizadejali sedmi poraz v nizu. Jaylen Brown je dosegel 28 točk, devet podaj in sedem skokov, Nikola Vučević je tekmo končal z 28 točkami in 11 skoki, kar je bil njegov tretji dvojni dvojček, odkar se je pridružil Celtics. Payton Pritchard je dodal 22 točk za Boston, ki je po vrnitvi s premora zaradi tekme vseh zvezd zmagal v petih od šestih tekem.

Na preostalih dveh tekmah so zmagali gostje. Milwaukee Bucks so izgubili proti New York Knicks s 98:127, Dallas Mavericks pa proti Memphis Grizzlies s 105:124.