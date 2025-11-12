Oklahoma grmela in se poigrala tudi z bojevniki

Tyrese Maxey in Justin Edwards sta poskrbela za zmago Philadelphia 76ers nad Boston Celtics s 102:100, medtem ko je prvak Oklahoma City izboljšal najboljši izkupiček v severnoameriški košarkarski ligi NBA na 11:1 v zmagah. Gromovniki so na domačem parketu prepričljivo ugnali Golden State Warriors s 126:102.

Najkoristnejši igralec lige NBA, Shai Gilgeous-Alexander, je z 28 točkami in 11 podajami prispeval odločilni delež k tretji zaporedni zmagi Oklahome. Chet Holmgren je za Thunder, ki je z enim porazom na 12 tekmah na vrhu ligaške razpredelnice, dodal 23 točk in 11 skokov.

V Philadelphii je Maxey, drugi strelec lige NBA to sezono, prispeval 21 točk, Edwards pa je vstopil s klopi in jih dosegel 22.

Vendar je bil met Kellyja Oubra 8,7 sekunde pred koncem tisti, ki je prinesel ključno razliko in zmagovalne točke. »Gre za res izjemno žilavega igralca. Boril se je tam do konca,« je Maxey dejal o zadnjem košu.

Bostonov Derrick White je v napeti končnici zgrešil obupan poskus s polovice igrišče in člani zasedbe 76ers so izboljšali svoj izkupiček proti Celtics na 2-1, tekmi pa sta bili odločeni s skupno štirimi točkami razlike.

»Tako pač gre,« je dejal Maxey. »Zdi se mi, da smo proti njim igrali že stokrat, odkar sem v ligi NBA. Vedo, kaj bomo storili, in mi vemo, kaj bodo storili oni.«

Rezervni igralec Sixers Quentin Grimes je dodal 18 točk, medtem ko je Jaylen Brown iz Bostona dosegel največ točk na tekmi, 24.

Prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson je bil tudi najučinkovitejši proti Memphisu. FOTO: Elsa/Getty Images Via AFP

Philadelphia je bila brez kamerunskega centra Joela Embiida, ki je dlje časa odsoten zaradi bolečega desnega kolena.

V New Yorku so slavili domači kratkohlačniki. Jalen Brunson je dosegel 32 točk, zadel šest od devetih trojk in pomagal z desetimi asistencami, s čimer je domačim Knicks zagotovil zmago nad Memphisom s 133:120.

Knicks, za katere je Karl-Anthony Towns dodal še 21 točk in 13 skokov, so podaljšali niz zmag na pet tekem in izboljšali domači izkupiček na 7:0 v tej sezoni.

Zato pa v Brooklynu domačim mrežicam žoga ni šla v koš. Gostje iz Kanade Raptors so s pomočjo 25 točk Brandona Ingrama in 24 točk Immanuela Quigleyja premagali domače s 119:106.

Mrežicam ne gre po načrtih. Z izkupičkom ene zmage na 11 tekmah si zadnje mesto delijo z Indiano in Washingtonom.

Prvaki leta 2023 iz Kolorada Denver Nuggets v Sacramentu niso imeli težav s tamkajšnjimi kralji. Zlata zrna so slavila s 122:108. Levji delež je pripadel srbskemu zvezdniku Nikoli Jokiću, ki je tokrat prispeval 35 točk in ob tem dodal še 15 skokov.

Denver je z izkupičkom 8:2 v zmagah na zahodu tik pred četrtouvrščenimi Los Angeles Lakers (8:3). Luka Dončić in druščina bodo znova pod obroči v četrtek, ko bodo ob 3.30 po slovenskem času igrali v gosteh pri vodilni Oklahomi.

Lauri Markkanen je dosegel 35 točk, novinec Ace Bailey, peti izbor na letošnjem naboru, in Svjatoslav Mihajljuk pa sta prispevala po 20 točk, Utah Jazz pa je v tej sezoni dosegel največ točk na tekmi lige NBA, ko je premagal povsem razglašene Indiana Pacerse s kar 152:128.