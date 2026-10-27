Oklahoma ostaja neporažena, Giannis je pričakoval drugačen začetek

Košarkarji moštev Houston Rockets, Oklahoma City Thunder in Memphis Grizzlies so za zdaj edini na uvodu v novo sezono severnoameriške lige NBA nanizali štiri zaporedne zmage. Grizliji so s 110:105 v gosteh ugnali Utah Jazz, rakete so bile doma s 120:110 boljše od Atlanta Hawks, gromovniki pa so s 125:114 premagali Phoenix Suns. Miami Heat kljub odmevni poletni okrepitvi ostajajo brez zmage.

Oklahoma je z zmago nad sonci pred domačimi navijači dan po grozljivi poškodbi zvezdnika Jalena Williamsa poskrbela za popoln rezultatski start v novo sezono. Za Williamsa je sezona končana, poleg tega je zaradi poškodbe rame za nedoločen čas odsoten še en ključni igralec, Cason Wallace.

»Njegovo poškodbo je bilo grozno videti; kot ekipa smo si danes res želeli zmagati zanj. Vseh 48 minut smo držali skupaj in zato nam je uspelo zmagati,« je dejal najboljši strelec proti Phoenixu Ajay Mitchell, ki je s 30 točkami dosegel rekord kariere, pomagal pa mu je Shai Gilgeous-Alexander s 26 točkami.

Tudi Houston Rockets so ostali neporaženi, saj so premagali Atlanta Hawks. To je njihov prvi začetek sezone z izkupičkom 4:0 v zmagah po letu 2014, pri čemer je zvezdnik Kevin Durant ob zanesljivi zmagi celotno zadnjo četrtino presedel na klopi.

Miami še zmeraj brez zmage

Giannis Antetokounmpo je v dresu svoje nove ekipe Miami Heat dosegel svoj prvi trojni dvojček, čeprav je Miami na koncu izgubil proti Dallas Mavericks s 109:113 in klonil še četrtič zaporedoma.

Giannis je po prestopu zagotovo pričakoval drugačen, boljši začetek sezone. FOTO: Sam Navarro/Reuters Connect

Antetokounmpo, dvakratni MVP lige, ki je poleti zapustil Milwaukee Bucks, je tokrat dosegel 29 točk, 14 skokov in 11 podaj.

Grizliji so z zmago s 110:105 proti Utah Jazz prav tako izboljšali svoj izkupiček na 4:0, medtem ko je Brandon Miller dosegel 39 točk ob zmagi moštva Charlotte Hornets nad Washington Wizards s 110:103.

Golden State Warriors so dosegli svojo prvo zmago v sezoni, potem ko so s 134:114 premagali Denver Nuggets. Stephen Curry je zadel vseh osem metov iz igre in skupno zbral 24 točk.

Los Angeles Lakers Luke Dončića naslednja tekma čaka v noči na sredo po srednjeevropskem času, ko bodo v domači dvorani gostili Portland.