Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder je na gostovanju v Los Angelesu visoko premagala Lakers s 123:87. Jezerniki so sicer še vedno brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa, oba bosta predvidoma manjkala vsaj do konca rednega dela sezone severnoameriške košarkarske lige NBA.

Slovenski as se je poškodoval pred petimi dnevi prav na gostovanju pri Oklahomi, ko se je preden sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Izkazalo se je, da ima Dončić poškodovano zadnjo stegensko mišico, zato bo odsoten do konca rednega dela sezone. Sedemindvajsetletnik je v želji po čim hitrejšem okrevanju iz Los Angelesa na zdravljenje že odpotoval v Madrid.

Gilgeous Alexander znova učinkovit

Vse odkar se je Dončić poškodoval, Jezerniki še niso zmagali. Tudi tokrat so pred domačimi navijači doživeli visok poraz, košarkarji Oklahome pa so prišli do šeste zaporedne zmage, skupno pa do 18. na zadnjih 19 tekmah. Za domačo ekipo poleg poškodovanih Dončića in Reavesa preventivno niso zaigrali niti LeBron James, Marcus Smart in Jaxson Hayes. Za zmagovalce pacifiške skupine je Rui Hachimura tako dosegel 15 točk, Drew Timme pa 11.

Prvi strelec tekme je bil Kanadčan Shai Gilgeous Alexander s 25 točkami in osmimi podajami, Isaiah Joe pa je dosegel šest trojk. Jared McCain in Chet Holmgren sta k zmagi gostov vsak dodala po 15 točk.

Jezerniki so bili pred poškodbo Dončića na dobri poti, da bi v končnici postali tretji nosilci zahodne konference, saj so dobili 13 od 14 tekem, po poškodbi slovenskega asa pa ne morejo do zmage. Naslednja tekma rednega dela sezone NBA jezernike čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri kalifornijskih tekmecih Golden State Warriors.