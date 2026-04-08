  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
Oklahoma je na zadnjih 19 tekmah izgubila le enkrat. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Oklahoma je na zadnjih 19 tekmah izgubila le enkrat. FOTO: Gary A. Vasquez/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E., STA
8. 4. 2026 | 07:35
8. 4. 2026 | 07:38
2:28
A+A-

Vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder je na gostovanju v Los Angelesu visoko premagala Lakers s 123:87. Jezerniki so sicer še vedno brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa, oba bosta predvidoma manjkala vsaj do konca rednega dela sezone severnoameriške košarkarske lige NBA.

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

Slovenski as se je poškodoval pred petimi dnevi prav na gostovanju pri Oklahomi, ko se je preden sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče. Izkazalo se je, da ima Dončić poškodovano zadnjo stegensko mišico, zato bo odsoten do konca rednega dela sezone. Sedemindvajsetletnik je v želji po čim hitrejšem okrevanju iz Los Angelesa na zdravljenje že odpotoval v Madrid.

Gilgeous Alexander znova učinkovit

Vse odkar se je Dončić poškodoval, Jezerniki še niso zmagali. Tudi tokrat so pred domačimi navijači doživeli visok poraz, košarkarji Oklahome pa so prišli do šeste zaporedne zmage, skupno pa do 18. na zadnjih 19 tekmah. Za domačo ekipo poleg poškodovanih Dončića in Reavesa preventivno niso zaigrali niti LeBron James, Marcus Smart in Jaxson Hayes. Za zmagovalce pacifiške skupine je Rui Hachimura tako dosegel 15 točk, Drew Timme pa 11.

Prvi strelec tekme je bil Kanadčan Shai Gilgeous Alexander s 25 točkami in osmimi podajami, Isaiah Joe pa je dosegel šest trojk. Jared McCain in Chet Holmgren sta k zmagi gostov vsak dodala po 15 točk.

Jezerniki so bili pred poškodbo Dončića na dobri poti, da bi v končnici postali tretji nosilci zahodne konference, saj so dobili 13 od 14 tekem, po poškodbi slovenskega asa pa ne morejo do zmage. Naslednja tekma rednega dela sezone NBA jezernike čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri kalifornijskih tekmecih Golden State Warriors.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Na gulfstreamu gneča, Dončić ni bil edini, ki je potoval v Madrid

Vodstvu Los Angeles Lakers teče voda v grlo, v lovu za zdravjem poizkušajo vse, a ne le z Luko Dončićem. Tudi Austin Reaves bo poskusil pospešiti okrevanje.
7. 4. 2026 | 13:24
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odsotnosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

Luka Dončić je z rednim delom sezone že opravil in za končnico bije bitko s časom, ki ni na njegovi strani. James Harden je dokazal, da okrevanje ni nemogoče.
Nejc Grilc 7. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Šport  |  Košarka
Milwaukee Bucks

V Milwaukeeju konec ljubezni, Giannis ne skriva več jeze

O sporu med Milwaukeejem, ki ne želi zmagovati, in Giannisom Antetokounpom, ki želi igrati, bo po uradni preiskavi odločala liga NBA.
6. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 4. 2026 | 06:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve predsednika DZ

Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

V času, ko ne Svoboda ne SDS še nimata koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Več iz teme

Luka DončićOklahoma City ThunderLos Angeles LakersShai Gilgeous-AlexanderNBA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Alspko smučanje

Lindsey Vonn razmišlja o tekmovalni vrnitvi

Po hudi poškodbi na olimpijskih igrah je ameriška alpska smučarka dejala, da pušča odprta vrata vrnitvi v smučarsko karavano.
8. 4. 2026 | 08:12
Preberite več
Novice  |  Svet
Epsteinovi dokumenti

Bill Gates pred kongresom o stikih z Epsteinom

Podrobnosti Gatesove komunikacije z Epsteinom so vključene v več kot tri milijone dokumentov, ki jih je letos objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.
8. 4. 2026 | 08:01
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Jean-Baptiste Andrea: Čuvar njene skrivnosti

Knjiga francoskega pisatelja in režiserja je epska freska italijanskega 20. stoletja.
8. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Po začasni prekinitvi ognja

Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.
8. 4. 2026 | 07:48
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
8. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Jean-Baptiste Andrea: Čuvar njene skrivnosti

Knjiga francoskega pisatelja in režiserja je epska freska italijanskega 20. stoletja.
8. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Po začasni prekinitvi ognja

Cene nafte krepko navzdol, vozniki bodo pocenitev občutili z zamikom

Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.
8. 4. 2026 | 07:48
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
8. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah. Pomivanje posode, pranje perila in čiščenje so opravila, ki jih opravlja skoraj vsak izmed nas.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo