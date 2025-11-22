Oklahoma s še 16. zmago na 17 tekmah, Cooper Flagg s kariernim rekordom

Košarkarji Oklahome City Thunder so v severnoameriški ligi NBA zabeležili še 16. zmago na 17 tekmah, s čimer ostajajo na vrhu razpredelnice tako na zahodu kot celotne lige. Na tekmi, ki je štela tudi v pokalni izkupiček, so Shai Gilgeous-Alexander in soigralci s 144:112 premagali Utah Jazz.

Za Oklahomo je bila to osma zmaga zapovrstjo, v pokalu pa so v skupini A zahodne konference še neporaženi z dvema zmagama. Vsaka ekipa mora sicer odigrati po štiri tekme, v izločilne boje pa potuje šest zmagovalcev skupin ter po ena najboljša preostala zasedba vsake konference.

Ob zanesljivi zmagi proti Utahu je znova blestel Gilgeous-Alexander, ki je v pol ure na parketu dosegel 31 točk in osem asistenc, še sedem njegovih soigralcev je prispevalo vsaj deset točk.

Napredovanje v četrtfinale pokalnega tekmovanja si je po tretji zmagi doslej priigrala le zasedba Toronta (3-0). Raptorji so bili s 140:110 prepričljivi proti Washingtonu. Štirje igralci so presegli mejo 20 točk, po 24 sta jih prispevala Brandon Ingram in RJ Barrett.

Ob tesni zmagi Denverja je znova blestel Nikola Jokić. Ta je ob slavju s 112:109 proti Houston Rockets dosegel 34 točk, 10 skokov in 9 asistenc, Jamal Murray pa je dodal 26 točk. Nekaj upanja je domačim vlil Kevin Durant s trojko pet sekund pred koncem, a na drugi strani s črte prostih metov gosti niso grešili. Alperen Sengun je nato zgrešil iz sredine za podaljšek.

Portland je v San Franciscu presenetil domačo zasedbo Golden State Warriors in slavil s 127:123. Trail Blazers so tudi ob razpoloženem Stephenu Curryju (38 točk) na drugi strani v končnici ves čas vztrajali v vodstvu in vpisali sedmo zmago v sezoni. Golden State po tretjem zaporednem porazu ostaja pri devetih.

Po košu Collina Gillespieja šest sekund pred koncem so do zmage s 114:113 proti Minnesoti prišli košarkarji Phoenixa. Šest sekund pred tem je na drugi strani Anthony Edwards zgrešil oba prosta meta, dvoboj pa končal z 41 točkami. Njegov soigralec Julius Randle je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago.

Do visoke zmage so prišli Miami Heat proti Chicago Bulls. Vročica je v gosteh slavila s 143:107, pri čemer je osem igralcev preseglo mejo desetih točk. Joshu Giddeyju je pri bikih ena asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka, na koncu je zbral 19 točk, 11 skokov in 9 asistenc.

Lanskim finalistom Indiani nikakor ne steče, Dallas se pobira

Cleveland je po zaslugi odlične tretje četrtine, dobil jo je za 12 točk, s 120:109 premagal finaliste prejšnje sezone Indiana Pacers. Slednji so brez poškodovanega Tyresa Haliburtona in po odhodu Mylesa Turnerja pri dnu vzhodne konference (2-14). Za konjenike je 32 točk dosegel Donovan Mitchell, za Indiano jih je prav toliko zbral Andrew Nembhard.

Do zmage v gosteh pri Bostonu so prišle mrežice iz Brooklyna. Slavile so s 113:105, Michael Porter pa je dosegel 33 točk (13/21 met iz igre). Pri Keltih je Jaylen Brown dvoboj končal s 26. Boston je brez poškodovanega Jaysona Tatuma z razmerjem 8-8 trenutno poravnan z Milwaukeejem na desetem mestu vzhoda.

Dallas Mavericks so v zadnji minuti in pol izničili pet zaporednih točk Ziona Williamsona (22 točk) in njegovih New Orleans Pelicans ter po zaostanku s 111:115 dosegli zadnjih sedem točk na tekmi. Novinec Cooper Flagg je dosegel rekord kariere z 29 točkami.

Los Angeles Lakers s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, ki so doslej dobili obe pokalni tekmi, bodo zadnja dva dvoboja v tem tekmovanju odigrali v noči s torka na sredo proti Los Angeles Clippers in s petka na soboto proti Dončićevi nekdanji zasedbi Dallasu.

Še pred tem jezernike čaka običajni dvoboj rednega dela proti Utahu v ponedeljek.