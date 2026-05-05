Oklahoma se je spočila, a Dončić ima nanjo lep spomin

Po končanem prvem kolu končnice košarkarske lige NBA so znana vsa moštva, ki bodo nastopila v konferenčnih polfinalih. Kot zadnji sta si napredovanje zagotovili ekipi Detroit Pistons in Cleveland Cavaliers, ki v vzhodni konferenci tvorita prvi polfinalni par, drugega pa New York Knicks in Philadelphia 76ers. Prvi dve tekmi bosta odigrani v sloviti areni Madison Square Garden, ki sprejme okoli 20 tisoč navijačev, nato se bo serija preselila v Pensilvanijo. Prva tekma Oklahome in Lakers bo na sporedu 6. maja ob 02.30.