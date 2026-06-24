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Košarka

Okrepitev drugačna, kot je Dončić želel, a morda še boljša rešitev

Los Angeles Lakers so na naboru izbrali Camerona Carra, ki je bil eden najboljših igralcev še na voljo ob koncu prvega kroga.
Los Angeles Lakers so ob koncu prvega kroga izbrali Camerona Carra, ki naj bi v prihodnje zapolnil vlogo sodobnega krilnega igralca. FOTO: Arturo Holmes/AFP
Galerija
Los Angeles Lakers so ob koncu prvega kroga izbrali Camerona Carra, ki naj bi v prihodnje zapolnil vlogo sodobnega krilnega igralca. FOTO: Arturo Holmes/AFP
Nejc Grilc
24. 6. 2026 | 08:11
24. 6. 2026 | 08:42
2:58
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Zgodovinski nabor lige NBA je minil brez velikih presenečenj na vrhu. Že nekaj časa je bilo jasno, da bo Washington s prvim izborom na naboru izbral A.J. Dybantso, ki ima potencial, da postane naslednji veliki zvezdnik v ligi, večjih presenečenj ni bilo niti na preostalih treh mestih velike četverice, ki je zaznamovala ta draft. Novega igralca pa imajo tudi Los Angeles Lakers.

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Los Angeles Lakers še pred naborom Dončiću pripeljali okrepitev

Dybantsa na vrh velike četverice

Dybantsa odhaja v Washington, prvič v zgodovini so Čarovniki izbirali kot prvi in tokrat niso želeli tvegati. Po napovedih analitikov bo Dybantsa lahko takoj pomemben člen v moštvu, podobno kot je veljalo za Cooperja Flagga v prvi sezoni v ligi, ko je v Dallasu takoj začel igrati vrhunsko košarko.

Carr naj bi ob Luki Dončiću Lakersom v prihodnje ponudil energijo v obrambi in nevarnost z razdalje. FOTO: Arturo Holmes/AFP
Carr naj bi ob Luki Dončiću Lakersom v prihodnje ponudil energijo v obrambi in nevarnost z razdalje. FOTO: Arturo Holmes/AFP
Največ neznank je bilo pri Utahu na drugem mestu, izbrali so branilca Darryna Petersona, pri katerem je bilo nekaj neznank glede telesne pripravljenosti in psihološke trdnosti, po drugi strani pa gre za najboljšega naravnega strelca v tem naboru. Memphis je na tretjem mestu izbral Cama Boozerja, v Chicago pa odhaja Caleb Wilson. LA Clippers so darilo v obliki petega izbora na naboru unovčili in izbrali branilca Keatona Waglerja.

Lakers namesto centra izbrali Carra

Ob koncu prve runde so izbirali tudi Los Angeles Lakers. Za nekaj malega denarja so se povzpeli pred New York Knicks na 24. mesto in nato izbrali vsestranskega krilnega igralca Camerona Carra. Večina analitikov je pričakovala, da bodo Lakers na naboru poskušali poiskati novega centra, s katerim bi Luka Dončić lahko sodeloval, a so se odločili za Carra, ki je bil eden najboljših preostalih igralcev na naboru.

Carr (196 cm) v prvih dveh sezonah na univerzi Tennessee ni blestel, nato je prestopil k Baylorju in navdušil z 18,9 točkami, 5,8 skoki in 2,6 ukradenimi žogami na tekmo, medtem ko je za tri metal 37,4-odstotno. »V novi dobi je pomembno, da razvijamo svoje igralce in jih pripravimo na to, da bodo pomemben člen ekipe, to nenazadnje narekujejo pravila glede plač, ki so stopila v veljavo,« se Rob Pelinka zaveda, da so mladi talenti dragocena valuta v moderni košarki.

Pri Carru upajo, da bo sčasoma postal še boljši strelec z razdalje, že na univerzi je igral dobro obrambo in bi ob idealnem scenariju lahko bil prototip modernega krilnega igralca z dobro obrambo in metom z razdalje.

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Luka DončićLiga NBALos Angeles LakerskošarkanaborAJ DybantsaCameron Carr

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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