Okrepitev in odlična forma za večer leta Cedevite Olimpije

Začenja se košarkarska pomlad, ki prinaša niz razburljivih bojev v lovu za prestižnimi lovorikami na regionalnem parketu in tudi širše po Evropi. Tako prva tekma za biti ali ne biti za Cedevito Olimpijo prihaja že 11. marca, Ljubljančani nemški Chemnitz pričakujejo kot favoriti in v odlični formi. »Krajši premor nam je prišel prav, zdaj nas čaka tekma z visokim vložkom, pomembno bo, da igralce psihološko pripravimo nanjo,« opozarja trener Zvezdan Mitrović. V kolikor Olimpiji uspe podobno kakovostna predstava kot v nedeljo proti Dubaju, zmagovalec dvoboja ne bi smel biti pod vprašajem.

»Želeli smo si prednosti domače dvorane v osmini finala, ta cilj smo izpolnili, a se z njim ne želimo zadovoljiti. Upam, da bomo slavili s številnimi navijači v Stožicah,« si želi Blažič, ki v razgretem vzdušju agresivno igro v obrambi, ki ga krasi skozi celo kariero, povzdigne še stopničko višje. Dobro delo športnega direktorja Chechuja Mulera (in sodelavcev) potrjuje tudi Matthew Hurt, med sezono so raznovrstni visoki košarkarji s solidnim metom od daleč in dobro obrambo le redko na voljo, v cenovnem rangu Olimpije skoraj nikoli.