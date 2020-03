Okužen tudi Kevin Durant, sporočilo Dragića (VIDEO)

New York

»Skupaj bomo premagali tudi to«

Kevin Durant je blestel v moštvu Golden State Warriors. FOTO: USA Today Sports

Prvi primer Rudy Gobert

Nov primer tudi v NHL

- Eden največjih zvezdnikov lige NBAje bil pozitiven na novi koronavirus. Novico je 31-letni Američan potrdil tudi sam. Prvo okužbo s koronavirusom so sicer odkrili tudi v Zahodni Virginiji, s čimer se je virus uradno razširil po vseh 50 zveznih državah ZDA.Durant je eden od četverice košarkarjev Brooklyn Nets, ki so bili pozitivni na virus sars-cov-2 in so zdaj v izolaciji. »Štirje igralci Brooklyn Nets so bili pozitivni na covid-19. Od četverice ima le eden simptome. Vsi so v izolaciji in pod nadzorom klubskih zdravnikov,« so sporočili iz klubskega vodstva.Poškodovani Durant, ki za mrežice še ni zaigral, odkar je z njimi lani podpisal pogodbo, je potrdil novico za spletno stran The Athletic. »Bodite pazljivi, pazite nase in upoštevajte karanteno. Skupaj bomo premagali tudi to,« je dejal Durant,dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) finala lige NBA.Zadnja ekipa, s katero so se mrežice pomerile pred prekinitvijo lige, so bili vodilni v zahodni konferenci, Los Angeles Lakers. Zdaj tudi v taboru Jezernikov testirajo igralce.V NBA je zdaj uradno okuženih še sedem igralcev. Prvi je biliz Utah Jazz, zaradi katerega je bila liga prekinjena,sledila sta mu soigraleciniz Detroita.Oglasil se je tudi slovenski zvezdnikin prek twitterja sporočil: »Slovenci in Slovenke, spoštujte pravila, ostanite doma in skupaj bomo premagali tudi koronavirus,« je povedal igralec Miami Heat.Durant (31) je lani z Brooklynom podpisal štiriletno pogodbo za 164 milijonov dolarjev. Pred tem je tri sezone igral za Golden State, s katerim je bil dvakrat prvak, in Oklahome Citya. Leta 2014 je bil MVP lige. Štirikrat je bil najboljši strelec. Zaradi poškodbe ahilove tetive v tej sezoni še ni igral.Prvi primer okužbe z novim koronavirusom se je pojavil tudi v hokejski ligi NHL. Eden od hokejistov ekipe Ottawa Senators, ki je zadnjo tekmo pred prekinitvijo odigrala z Los Angeles Kings Slovenca, je bil pozitiven na virus sars-cov-2.Za zdaj ni znano, za katerega igralca gre, iz tabora Senatorjev pa so sporočili, da ima le lažje simptome in da je v osamitvi. Prav tako so karanteno odredili tudi vsem njegovim soigralcem.