Olimpija evropsko pot nadaljuje proti Nemcem

Košarkarji Cedevite Olimpije so redni del evropskega pokala končali na tretjem mestu v skupini A in se bodo v osmini finala pomerili s šesto ekipo iz druge skupine, nemškim Chemnitzom. Tekma za vstop med osem najboljših bo 10. ali 11. marca v Ljubljani.

Cedevita Olimpija je zbrala 12 zmag in 6 porazov, kar je toliko kot turški Bahcesehir, ki pa ima boljšo medsebojno razmerje, zato je tako kot Hapoel Jeruzalem (13–5) neposredno napredoval v četrtfinale.

V skupini B imata boljši izplen kot Cedevita Olimpija Bešiktaš (13–5) in Bourg-en-Bresse (13–5), Budućnost in Turk Telekom sta bila prav tako dvotretjinsko uspešna, Chemnitz pa je končnico ujel z 9–9.