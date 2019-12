Olimpija in Krka želita obogatiti svojo bero

Ljubljana – Igrišča v slovenski košarkarski ligi bodo ta konec tedna samevala, zato pa bodo v nedeljo dejavni vsi trije udeleženci lige ABA in poskusili obogatiti svoj izkupiček. To še posebej velja za Cedevito Olimpijo in Krko, saj se bosta pomerili s Cibono in Zadrom, ki sta doslej skupaj zbrala sedem zmag, torej dve manj kot Ljubljančani sami. Najtežje delo pa bo imela Koper Primorska. Po finančnem in kadrovskem pogromu bo gostovala pri drugouvrščenem Partizanu, ki je bil v zadnjih osmih kolih uspešen kar sedemkrat.



Krka se je pred dvobojem z Zadrom dodatno okrepila, tokrat z 32-letnim in 192 cm visokim branilcem Muhamedom Pašalićem. Reprezentant BiH na EP 2013 in 2015 je zadnja štiri leta preživel v Romuniji, najprej v Cluju in nato v Oradei, s katero je v prejšnji sezoni osvojil naslov državnega prvaka. Jeseni je igral pri grškem Panioniosu (v 11 tekmah s povprečjem 8,7 točke, 2,1 skoka in 4,8 asistence), prezimil pa bo v Novem mestu.



Krka je dobila prvo soočenje z Dalmatinci s 85:77, toda od takrat sta obe moštvi zamenjali trenerja in kar nekaj košarkarjev. Zdajšnji strateg Dolenjcev Vladimir Anzulović zato opozarja: »Po štirih zaporednih porazih bo prijetno znova igrati na domačem parketu. Zadar je medtem v pozitivnem ritmu po zaporednih zmagah nad favoriziranima Crveno zvezdo in Budućnostjo, toda v dvorani Leona Štuklja ne priznamo nikomur, da je boljši.«

V Zagrebu še težje kot v Stožicah?

Cedevita Olimpija se je na prvi tekmi s Cibono (79:70) poigrala z živci svojih privržencev, a kljub zelo neprepričljivi igri nekako prišla do uspeha. V Zagrebu bi utegnilo biti vse skupaj še težje, čeprav so hrvaški prvaki po zadnji zmagi (v 9. kolu nad Koprom Primorsko) nanizali tri poraze proti Igokei, Partizanu in Mornarju.



Pari 13. kola lige ABA, nedelja: Cibona – Cedevita Olimpija (12), Krka – Zadar (18), Partizan – Koper Primorska (21); ponedeljek: Budućnost – Crvena zvezda (18), Mega Bemax – FMP (21); že odigrano – Igokea : Mornar 98:91.