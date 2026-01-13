Olimpija izkoristila darilo Manrese, znova so v igri za četrtfinale

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Klaipedi opravili svoj del posla in se Neptunasu s 104:85 oddolžili za nepričakovan poraz v Stožicah. Umoja Gibson je s 25 točkami še enkrat več dokazal, da je preprosto prehiter in preveč spreten za branilce tekmecev, Ljubljančanom v prid je šel tudi slab met domačinov. Razveselila jih je nepričakovana zmaga Manrese nad Bahčešehirjem (96:92), Olimpija je zdaj znova v igri za drugo mesto v skupini A.

To je zelo pomembna novica v boju za neposredno uvrstitev v četrtfinale, kamor vodita prvi dve mesti. Kljub porazu proti Turkom v Stožicah prejšnji teden je Olimpija zdaj znova v igri, Bahčešehir sicer še drži drugo mesto zaradi boljšega izkupička z medsebojnih srečanj, a jim zmaji dihajo za ovratnik in čakajo na spodrsljaj Turkov. Morda ga bodo dočakali že prihodnji teden, ko Bahčešehir igra z vodilnim Hapoelom, Ljubljančani pa so z Izraelci obe tekmi že odigrali.

Lestvica skupine A. FOTO: Eurocup

Olimpija je bila tokrat celo tekmo boljši nasprotnik, že v prvi četrtini so vodili za več kot 10 točk, v drugi pa so se domači nekoliko približali, ko je gostom šepala igra v napadu. Drugi polčas je bil povsem v znamenju Ljubljančanov, ki so v zadnji četrtini nekajkrat vodili za 17 in 18 točk in tekmo mirno pripeljali do konca. Ob Gibsonu se je izkazal tudi DJ Stewart (18 točk), Luka Brajković je znova dobro igral v obrambi, predvsem v prvem polčasu je bil pomemben tudi prispevek razpoloženega Davida Škare (16 točk).

Olimpijo v evropskem pokalu čakajo še štiri tekme, po vrsti jih čakajo Cluj, Benetke, Hamburg in Slask iz Vroclava. Ne bo enostavno, a Olimpija bo na vseh štirih tekmah favorit in če nalogo do konca izpelje uspešno, se lahko prebije v četrtfinale evropskega pokala, kjer bi bila nosilec dvoboja in bi tekmo na izpadanje gostila v Stožicah.