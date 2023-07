Olimpija potrdila odhod šesterice, tudi Ferrella

Cedevita Olimpija že nekaj časa gradi okvire nove ekipe, nekaj prihodov so že potrdili, na kakšno zveneče ime pa ljubljanska publika še čaka. Predvsem pa je bilo ob napovedi pocenitve ekipe jasno, da bodo zelo težko zadržali Yogija Ferrella, kar je nenazadnje potrdil tudi Američan.

Danes so iz Olimpije sporočili, da jih pred novo sezono zapuščajo Ferrell, Josh Adams, Matic Rebec, Marko Jeremić, Mirko Mulalić in Blaž Habot. Odhod vseh je pričakovan, Ferrell je bil predrag in letos ni pokazal toliko kot lani, Adams se razen občasnih prebliskov ni izkazal oziroma ni dal ekipi toliko, kot je od njega želela, ostali pa so igrali manjše vloge.

V zraku odhod Dragića v Rusijo?

Jeremiću je zatajil met za tri, ki naj bi bil njegova vrlina, Rebec je bil pripeljan kot zasilna rešitev na položaju organizatorja igre, Mulalić je že letos dobival le drobtinice, Habot pa ima veliko težav s poškodbami in njegovo nadaljevanje kariere visi v zraku.

V zadnjih dneh se veliko govori tudi o odhodu Zorana Dragića v Rusijo, Olimpija pa naj bi bila v pogovorih z Jako Blažičem glede povratka v Ljubljano. Kadrovanje bo nedvomno še zanimivo.