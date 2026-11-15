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Košarka

Olimpija v Beogradu dolgo grozila Crveni zvezdi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem kolu lige ABA doživeli poraz na gostovanju pri vodilni ekipi skupine A.
David Škara (Cedevita Olimpija, desno) med eno od akcij. FOTO: ABA
Galerija
David Škara (Cedevita Olimpija, desno) med eno od akcij. FOTO: ABA
Š. R.
15. 11. 2026 | 21:10
15. 11. 2026 | 21:15
2:39
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Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem kolu lige ABA doživeli poraz na gostovanju pri vodilni ekipi skupine A. Beograjska Crvena zvezda je bila pred 4149 gledalci v dvorani Aleksandar Nikolić boljša s 94:83 (26:24, 48:43, 67:64), toda Ljubljančani so se favoriziranim gostiteljem upirali vse do zadnjih minut.

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Izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića so dvoboj začeli odločno in si že v prvi četrtini priigrali pet točk prednosti (18:13). Srbski evroligaš je nato prevzel pobudo in v 15. minuti prvič povedel z dvomestno razliko (41:30), a Olimpija se ni predala. Do glavnega odmora je zaostanek zmanjšala na pet točk.

Ljubljančani so bili nevarni tudi v nadaljevanju

Ljubljančani so bili nevarni tudi v nadaljevanju. Po dveh prostih metih Matthewa Hurta so se približali na 47:48, nato pa je sledilo novo obdobje boljše igre gostiteljev, ki so ušli na 61:51. Toda gostje so se vnovič vrnili in pred zadnjo četrtino zaostajali le za tri točke (64:67).

Odločitev je padla v zadnjih šestih minutah. Anthony Cowan je s trojko izenačil na 69:69, nakar je Crvena zvezda odgovorila z delnim izidom 12:2 in si priigrala odločilno prednost. Olimpiji je v končnici zmanjkalo moči, predvsem pa je plačala davek za slabši skok pod obema obročema, v katerem so bili Beograjčani uspešnejši z 38:24.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. FOTO: ABA
Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. FOTO: ABA

Pri zmagovalcih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Jared Butler, Jordan Nwora jih je dodal 15, Tyson Carter pa 13. Pri Ljubljančanih je Cowan dosegel 20 točk, znova pa je opozoril nase mladi Urban Kroflič, ki je tekmo končal z 18 točkami in zadel tri od štirih metov za tri točke. Hurt je prispeval 13 točk.

Olimpijo je oviral tudi nenatančen met z razdalje, saj je zadela le sedem od 30 poskusov za tri točke. Kljub temu je proti kakovostnejšemu in telesno močnejšemu tekmecu dolgo ohranjala možnosti za presenečenje.  Ljubljančane že v sredo čaka nova evropska preizkušnja, ko bodo v evropskem pokalu gostili španski Burgos, prihodnjo soboto pa bo v ligi ABA v Stožicah gostoval Slovan iz Bratislave.

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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