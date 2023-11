Olimpija vendarle razveselila navijače z domačo zmago

Cedevita Olimpija je odigrala še četrto tekmo v nizu pred domačimi gledalci, te so tokrat solidno napolnili tribune Stožic, pomagalo je tudi to, da je bil vstop prost za gledalce do 15 leta starosti. Navijači na tribunah so tokrat videli borbeno predstavo zmajev, v kateri pa je bilo še vedno veliko napak. Na koncu so uspeli upravičiti vlogo favorita in premagati Borac iz Čačka z 82:78.

Na začetku tekme je bil razpoložen Karlo Matković, ki je dosegel prvih 8 točk Olimpije, do konca tekme jih je zbral 18 in le enkrat zgrešil iz igre. Olimpija je bila večji del tekme boljši nasprotnik, a se niso uspeli odlepiti od Borca, ki je izkoriščal napake Ljubljančanov in ohranjal priključek. Če bi bili gostje iz Čačka bolj natančni pri metih z razdalje (0:12 za 3!), bi se tekma za Olimpijo kaj lahko končala tudi s porazom.

Klemen Prepelič je za tri tokrat metal 40-odstotno. FOTO: ABA

Ob Matkoviću je 18 točk dosegel tudi JR Stewart, v ključnih trenutkih pa je odgovornost prevzel Klemen Prepelič, ki prihaja v pravi strelski ritem. Tokrat je zadel štiri trojke (4/10), dodal je še šest asistenc, predvsem pa je imel mirne roke, ko so se njegovim mlajšim kolegom te zatresle.

Pohvaliti velja tudi Roka Radovića, ki je z borbeno igro pod obema košema onemogočal skoke nasprotnikov, pri njih je bil prvi strelec Franklin s 17 točkami.

Po nizu domačih tekem se Cedevita Olimpija v torek odpravlja na gostovanje v Benetke v evropskem pokalu, v soboto pa bodo gostovali še v Železniku pri FMP-ju.