Bo Cedeviti Olimpiji težje doma kot v Kopru?

Slovenska moštva so v zadnjih treh kolih lige ABA skupaj iztržila le dve zmagi – Krka je presenetila Budućnost, a izgubila s Koprom Primorsko – in vidno poslabšala svoje izhodišče pred zadnjimi šestimi koli. Novomeščani imajo resda tri zmage prednosti pred zadnjeuvrščeno Mego Bemaxom, toda razlika bi se lahko zmanjšala v njunem nedeljskem soočenju, Cedevita Olimpija, še nedavno »zanesljiva« udeleženka polfinala pa ima po treh zaporednih porazih za seboj tri tesne zasledovalke. Zgolj za eno zmago zaostaja tudi njena nedeljska tekmica Koper Primorska.



Igokea, Partizan, Mornar – črni seznam stožiških košarkarjev je sila neprijeten in je sprožil prvo kadrovsko rokado. Oditi je moral branilec Ryan Boatright, predčasno pa ga je nadomestil Domen Bratož, na katerega je trener Slaven Rimac računal ob vključitvi Cedevite Olimpije v slovensko ligo, ko bo morala imeti na vsaki tekmi vsaj osem slovenskih igralcev. Kako se pobrati in si povrniti samozavest, se sprašujejo tudi njegovi aduti, vendar se hkrati niso pripravljeni odreči sebičnemu pojmovanju košarke, ki jih redno spravlja v težave. Za 40 minut igre so ga delno potisnili ob stran predvsem v domačih derbijih, v katerih so dosegli najvišji zmagi v regionalnem prvenstvu. Krko so ugnali s 16 točkami razlike, Koper Primorsko celo s 90:67 v dvorani Bonifika. In čeprav se sliši nenavadno, bodo v revanši bržkone imeli težje delo.



Koprčani so resda izgubili vse glavne može, toda ne tudi vseh odlik, s katerimi so lani osvojili vse razpoložljive lovorike. Po finančnem kolapsu so pokazali zobe Crveni zvezdi, Partizanu, Budućnosti in Mornarju, pred tednom pa že položili na pleča Krko. Če Cedevita Olimpija ne bo vzela dvoboja drugače, kot je zadnjih pet, se lahko njen negativni niz še podaljša, zato Rimac opozarja: »Koper Primorska je drugačna ekipa, kot je bila ob našem prvem spopadu. Po zmagi nad Krko bo nedvomno še enkrat stopila na parket izredno motivirana. Toda če se želimo še naprej boriti za mesto v končnici, moramo pokazati pravi značaj in igrati bolje, kot smo doslej.«



Strateg Koprčanov Andrej Žakelj odgovarja: »Dobro vemo, kako zelo neugodna je lahko Cedevita Olimpija, tokrat pa še krvavo potrebuje zmago. Zato smo se ustrezno pripravili na vse njene odlike, ki so nam dobro znane. Tekmo pričakujemo sproščeno, vendar zelo nabrušeno.«

Tudi Krka proti Slovencem

Svoje načrte ima tudi Krka, ki je na vseh dosedanjih gostovanjih dosegla le eno zmago, v 2. kolu v Zadru. Med njenimi petimi domačimi žrtvami pa je bila Mega Bemax (74:69), ki je bila v zadnjih sedmih kolih uspešna le enkrat, vendar jo bo gnal močan slovenski pridih. Njen prvi strelec in skakalec je mladi center Marko Simonović, ki ga je Cedevita Olimpija posodila Beograjčanom, zanje pa igrata tudi Blaž Mesiček in Jurij Macura z lanskega reprezentančnega seznama selektorja Rada Trifunovića.



Pari 17. kola lige ABA, danes: Cibona – Budućnost (18), Partizan – Zadar (20); nedelja: Mega Bemax – Krka (12), Cedevita Olimpija – Koper Primorska (18), Mornar – FMP (20); ponedeljek: Igokea – Crvena zvezda (17).



Pari 16. kola SKL za moške, danes: Terme Olimia – Rogaška (19.30); nedelja: Zlatorog – Hopsi Polzela (18); že odigrano – Krka : Šenčur GGD 68:66, Koper Primorska : Šentjur 82:66.