Olimpijo so kot prvi ustavili šele favoriti za naslov

Konec je neporaženega uvoda v sezono evropskega pokala za Cedevito Olimpijo, Bahčešehir je bil pričakovano in zasluženo boljši, v Istanbulu so slavili z 92:76. Turki so sestavili zelo kakovostno zasedbo z uveljavljenimi (in dragimi) Američani, s katero merijo na zmago v evropskem pokalu in vozovnico za evroligo.

»Težko bo, ker se je znova poškodoval Luka Brajković, manjka tudi Nikos Chougkaz, s kratko rotacijo pa je težko zdržati ritem težkih tekem,« je pred potjo v Turčijo Zvezdan Mitrović opozoril na težave v moštvu. Oba poškodovana prišleka pred sezono bi bila pomembna pod košem, Brajković si je proti Zadru poškodoval mečno mišico in bo odsoten vsaj do konca novembra.

FOTO: Cedevita Olimpija

Proti agresivnim in atletsko močnim igralcem Bahčešehirja se je pomanjkanje višine poznalo, najbolje ga je izkoriščal Trevion Williams, ki je bil premočan za ljubljanske branilce. Tokrat svojega večera ni imel Thomas Kennedy, na začetku tekme so bili zmaji premalo razpoloženi pri metu za tri, v zaključku prvega polčasa pa so ujeli priključek.

V tretji četrtini se je zvrstilo nekaj nepotrebnih napak in izgubljenih žog zapored, Bahčešehir je povedel za 15 točk in čeprav je Olimpija nekajkrat še prišla na manj kot 10 točk zaostanka, se povsem približati niso uspeli. Mitrović je priložnost ponudil tudi mlademu Cameronu Houindu, tri minute pred koncem se je Olimpija po košu Umoje Gibsona še enkrat približala, a so imeli v turški zasedbi, ki jo letos vodi še lani trener Mege Marko Barać, dovolj kakovosti za zasluženo zmago.

FOTO: Cedevita Olimpija

Najboljši strelec tekme je bil prej omenjeni Williams z 18 točkami, za Olimpijo sta jih Aleksej Nikolić in David Škara dosegla po 14. Olimpija je zdaj pri treh zmagah in enem porazu, Bahčešehir je s štirimi uspehi sam na vrhu. V petem krogu bodo Ljubljančani prihodnji teden v Stožicah gostili Klaipedo.