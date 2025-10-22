  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Olimpijo so kot prvi ustavili šele favoriti za naslov

    Košarkarji Cedevite Olimpije proti favoritu evropskega pokala Bahčešehirju niso imeli svojega večera, izgubili so s 76:92.
    Ljubljančani so se morali sprijazniti s prvim porazom v novi evropski sezoni. FOTO: Cedevita Olimpija
    Ljubljančani so se morali sprijazniti s prvim porazom v novi evropski sezoni. FOTO: Cedevita Olimpija
    Nejc Grilc
    22. 10. 2025 | 20:03
    22. 10. 2025 | 20:32
    2:33
    Konec je neporaženega uvoda v sezono evropskega pokala za Cedevito Olimpijo, Bahčešehir je bil pričakovano in zasluženo boljši, v Istanbulu so slavili z 92:76. Turki so sestavili zelo kakovostno zasedbo z uveljavljenimi (in dragimi) Američani, s katero merijo na zmago v evropskem pokalu in vozovnico za evroligo. 

    »Težko bo, ker se je znova poškodoval Luka Brajković, manjka tudi Nikos Chougkaz, s kratko rotacijo pa je težko zdržati ritem težkih tekem,« je pred potjo v Turčijo Zvezdan Mitrović opozoril na težave v moštvu. Oba poškodovana prišleka pred sezono bi bila pomembna pod košem, Brajković si je proti Zadru poškodoval mečno mišico in bo odsoten vsaj do konca novembra. 

    FOTO: Cedevita Olimpija
    FOTO: Cedevita Olimpija

    Proti agresivnim in atletsko močnim igralcem Bahčešehirja se je pomanjkanje višine poznalo, najbolje ga je izkoriščal Trevion Williams, ki je bil premočan za ljubljanske branilce. Tokrat svojega večera ni imel Thomas Kennedy, na začetku tekme so bili zmaji premalo razpoloženi pri metu za tri, v zaključku prvega polčasa pa so ujeli priključek.

    V tretji četrtini se je zvrstilo nekaj nepotrebnih napak in izgubljenih žog zapored, Bahčešehir je povedel za 15 točk in čeprav je Olimpija nekajkrat še prišla na manj kot 10 točk zaostanka, se povsem približati niso uspeli. Mitrović je priložnost ponudil tudi mlademu Cameronu Houindu, tri minute pred koncem se je Olimpija po košu Umoje Gibsona še enkrat približala, a so imeli v turški zasedbi, ki jo letos vodi še lani trener Mege Marko Barać, dovolj kakovosti za zasluženo zmago.

    FOTO: Cedevita Olimpija
    FOTO: Cedevita Olimpija

    Najboljši strelec tekme je bil prej omenjeni Williams z 18 točkami, za Olimpijo sta jih Aleksej Nikolić in David Škara dosegla po 14. Olimpija je zdaj pri treh zmagah in enem porazu, Bahčešehir je s štirimi uspehi sam na vrhu. V petem krogu bodo Ljubljančani prihodnji teden v Stožicah gostili Klaipedo.

    Bahčešehir – Cedevita Olimpija 92:76 (27:14, 23:29, 22:16, 20:17)
    Williams 18, Cavanaugh 16; Nikolić in Škara 14.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    Pfizergate

    Sodišče zavrglo tožbo proti Ursuli von der Leyen zaradi afere Pfizer

    Afere se je prijelo poimenovanje Pfizergate, predsednici Evropske komisije so med drugim očitali uničevanje dokazov, korupcijo in navzkrižje interesov.
    22. 10. 2025 | 20:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Olimpijo so kot prvi ustavili šele favoriti za naslov

    Košarkarji Cedevite Olimpije proti favoritu evropskega pokala Bahčešehirju niso imeli svojega večera, izgubili so s 76:92.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 20:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Argentina in ZDA

    Zunanji minister Argentine odstopil, nedeljske volitve bodo za Mileia odločilne

    Argentinski predsednik se je v Beli hiši nedavno dogovoril za večmilijardno finančno pomoč. Trump bo dal zeleno luč le, če si Milei zagotovi dovolj glasov.
    22. 10. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred vrhom EU

    Prednostna naloga za Bruselj: manj birokracije

    Voditelji se bodo na vrhu prvič lotili tudi stanovanjske problematike, ki na stari celini postaja vse bolj pereča.
    Peter Žerjavič 22. 10. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Škotska

    Gensko spremenjeni prašiči odporni na prašičjo kugo

    Prašičja kuga predstavlja veliko grožnjo prašičereji po vsem svetu.
    22. 10. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Argentina in ZDA

    Zunanji minister Argentine odstopil, nedeljske volitve bodo za Mileia odločilne

    Argentinski predsednik se je v Beli hiši nedavno dogovoril za večmilijardno finančno pomoč. Trump bo dal zeleno luč le, če si Milei zagotovi dovolj glasov.
    22. 10. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred vrhom EU

    Prednostna naloga za Bruselj: manj birokracije

    Voditelji se bodo na vrhu prvič lotili tudi stanovanjske problematike, ki na stari celini postaja vse bolj pereča.
    Peter Žerjavič 22. 10. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Škotska

    Gensko spremenjeni prašiči odporni na prašičjo kugo

    Prašičja kuga predstavlja veliko grožnjo prašičereji po vsem svetu.
    22. 10. 2025 | 19:46
    Preberite več
