FOTO:Olimpijo znova vidim kot edino nosilko razvoja

Ljubljana - Epidemija koronavirusa je iz Španije izgnala tako rekoč vse Slovence. Ne pa tudi nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Boštjana Nachbarja, ki si je z družino za dom izbral Sevillo. Po končani igralski karieri je bil 39-letni Korošec glavni pobudnik ustanovitve Združenja košarkarjev Evrolige (ELPA), ki bo 22. maja dopolnilo dve leti delovanja, in je tudi njegov prvi mož. Kako se v Andaluziji, ki sicer ne sodi med najbolj okužene regije v Španiji, med katerimi prednjačita osrednja madridska in katalonska, kosate z epidemijo koronavirusa?Kar normalno, veseli me, da ljudem ni odvzela pozitivnega duha. ...