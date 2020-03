Slovenski košarkarji: Olimpijske igre 2020 niso logične

Ljubljana - Podobnega mnenja kot večina športnikov, njihovih trenerjev ali športnih organizacij glede letošnjih olimpijskih iger v Tokiu je tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije in nekoč prvak lige NBA Rašo Nesterović. »Olimpijske igre 2020 niso logične in jih je po mojem mnenju že zdaj nemogoče izpeljati.«



»Za vse nas je to povsem nov položaj, a glede na stanje v svetu in dejstvu, da pandemija verjetno še ni niti v srednji fazi, se mi zdi nelogično razmišljati o olimpijskih igrah. Najprej je treba poskrbeti za zdravje ljudi, šele nato bo na vrsto prišel šport,« je povedal Nesterović.



»Vseeno je iz katerega športa gledaš na vso zadevo, je jasno, da športniki zdaj z glavo in telesom niso v pripravah za olimpijske igre. Treba je najti pravo rešitev, ki zagotovo ni preprosta, saj je preložitev tako velikega tekmovanja zahteven logistični in finančni projekt,« dodaja član zmagovite zasedbe San Antonio Spurs iz leta 2005.

Novi urniki tekmovanj

»Evropska nogometna zveza se je hitro odločila, enako bi morale ravnati tudi druge športne organizacije, saj bi tako razbremenile športnike, ki ostajajo v negotovosti. Enako bi lahko storila tudi Fiba, saj so mnoga tekmovanja mlajših kategorij na sporedu že v začetku junija,« meni Nesterović, ki je ob tem izpostavil različne možnosti, ki bi se pojavile za košarkarska tekmovanja, če bi bile olimpijske igre prestavljene na 2021.



»Kot vemo, je naslednje evropsko prvenstvo 2021, kar pomeni, da bi morala Fiba prestaviti to tekmovanje na 2022. S tem bi verjetno odpadle kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 oziroma bi bilo najbolj logično, da bi bil eurobasket kvalifikacijsko sito. To je bilo že doslej in vemo, kakšne težave so imele vse države z zadnjimi kvalifikacijami za SP ... Seveda so to bolj razmišljanja, kajti takšne spremembe za seboj potegnejo kup drugih stvari. Na primer pri dekletih, ki imajo EP prav tako 2021, bi bilo to veliko težje, saj pri njih evropska prvenstva še vedno potekajo na dve leti,« je zaključil generalni sekretar KZS.