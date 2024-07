Olimpijskih sanj je konec, a z Dončićem prihodnost ostaja svetla

V nadaljevanju preberite:

Grška košarkarska reprezentanca pred polnimi tribunami vroče dvorane v Pireju ni dovolila dvomov o zmagovalcu, v drugo zaporedno slovensko uvrstitev na olimpijske igre so po slabih uvodnih minutah in zaostanku z 0:13 verjeli le še največji optimisti. Višina in telesna moč Grkov pod košem sta bili za Slovence nerešljiva uganka, Giannis Antetokounmpo in soigralci so hitro razgalili vse težave, ki so strokovnemu štabu že v pripravljalnem obdobju povzročale sive lase. V napadu sta bila razpoložena Luka Dončić in Josh Nebo premalo in po polfinalnem porazu z 68:96 je jasno, da bodo varovanci Aleksandra Sekulića olimpijske igre v Parizu spremljali le kot gledalci.

Ob visoki zmagi nad Novo Zelandijo so Slovenci pokazali šampionski karakter, proti Grčiji so se v igro znova prikradle napake, ki so botrovale visokemu in nepričakovanemu porazu s Hrvaško, s katerim je Slovenija odprla turnir v Pireju. Slovenija je imela proti Grčiji podoben načrt kot Dallas v finalu lige NBA proti Bostonu - ostati zraven do zadnjih minut tekme in nato zaupati Dončiću, da bo z individualno kvaliteto odločil tekmo. A je načrt klavrno propadel že v prvih minutah, ko je Anetetokounmpo lomastil po slovenski raketi za delni izid 0:13, šele nato je Dončić dosegel prve slovenske točke na tekmi. Slovenija znova ni imela učinkovitega odgovora na nalet tekmecev, pomagali niso niti Sekulićevi motivacijski prijemi in menjave. Ko so Slovenci zgostili prostor v raketi, so Grki s pridom začeli izkoriščati več prostora pri metih za tri točke in Slovence držali na varni razdalji. Grčija ni le sloviti Giannis, gre za zasedbo prekaljenih evroligaških zvezdnikov, tokrat sta blestela predvsem Thomas Walkup in Nick Calathes.

Kako je Dončić po porazu uspel razvedriti slovenske navijače? Kako je turnir ocenil selektor Aleksander Sekulić? Kako (in zakaj tako) so se odrezali slovenski nosilci igre? Preberite v nadaljevanju.