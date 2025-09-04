  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Omić in Dončić ob metu stavila za »petdesetko«

    Pred tekmo z Izraelom sta reprezentanta položila stavo, ki je imela pričakovan izid.
    Luka Dončić je v svoji karieri zadel nemalo skorajda nemogočih metov. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Luka Dončić je v svoji karieri zadel nemalo skorajda nemogočih metov. FOTO: Voranc Vogel
    L. Š.
    4. 9. 2025 | 15:49
    4. 9. 2025 | 16:01
    1:11
    A+A-

    Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v Katovicah še drugič letos srečala z Izraelom. Za obe ekipi bo to zadnja tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva in Slovencem zmaga nad Izraelom bolj kot ne zagotavlja tretje mesto v skupini D. Glede na posnetke treningov pred tekmo gre soditi, da je ekipa dobro pripravljena in zagreta, nikakor ne manjka tudi ekipne kemije, kar sta dokazala Alen Omić in Luka Dončić.

    Reprezentanta sta na enem izmed zadnjih treningov pred tekmo za 50 sklec stavila, če bo Dončić krepko za črto, ki označuje met za tri točke – celo izza oglasnih desk – zadel koš. Svojo stavo je Omić kmalu obžaloval, saj je Dončić, kot se zanj ob nenavadnih metih spodobi, zadel met in Omiću ni preostalo drugega, kot da ostane mož beseda.

    Novice  |  Svet
    Tragedija v središču Lizbone

    Iztirila ikonična vzpenjača Gloria, vsaj 15 mrtvih, okrog 20 ranjenih

    Priljubljena vzpenjača je v portugalski prestolnici se je iztirila in se zrušila. Pet ljudi je hudo ranjenih, vzrok nesreče neznan.
    3. 9. 2025 | 20:54
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov poslovni center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    košarkaAlen OmićLuka Dončićevropsko prvenstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    VideoWall
    Novice  |  Svet
    Gruzija

    Kavkaški boj proti globoki državi

    V Tbilisiju so začudeni, ker nova ameriška administracija noče obnoviti medsebojnih odnosov.
    Boris Čibej 4. 9. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Novi poskus z Nikom Mujanovićem

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Japonskem med pripravami na bližnje svetovno prvenstvo premagala domače moštvo.
    4. 9. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

         V živo: Slovenija v boj z Izraelom za tretje mesto

    Slovenci bi ob zmagi nad Izraelom v skupini zasedli tretje mesto in tako imeli, vsaj na papirju, lažjega nasprotnika v izločilnih bojih.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Javni natečaj ministrstva za obrambo in ZAPS

    Spomenik osamosvojitve za dva milijona evrov bo stal na Mercatorjevi parceli

    Dovoljenja za poseg na Trgu republike obrambno ministrstvo še nima. Na ZAPS prejeli že 59 strokovnih rešitev.
    Manja Pušnik 4. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izrael in Gaza

    Nov ukrep slovenske vlade proti Izraelu

    Razveljavljen sklep iz leta 2003: Izraelski varnostniki na ljubljanskem letališču ne smejo biti več oboroženi.
    4. 9. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

         V živo: Slovenija v boj z Izraelom za tretje mesto

    Slovenci bi ob zmagi nad Izraelom v skupini zasedli tretje mesto in tako imeli, vsaj na papirju, lažjega nasprotnika v izločilnih bojih.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Javni natečaj ministrstva za obrambo in ZAPS

    Spomenik osamosvojitve za dva milijona evrov bo stal na Mercatorjevi parceli

    Dovoljenja za poseg na Trgu republike obrambno ministrstvo še nima. Na ZAPS prejeli že 59 strokovnih rešitev.
    Manja Pušnik 4. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izrael in Gaza

    Nov ukrep slovenske vlade proti Izraelu

    Razveljavljen sklep iz leta 2003: Izraelski varnostniki na ljubljanskem letališču ne smejo biti več oboroženi.
    4. 9. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo