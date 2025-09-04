Omić in Dončić ob metu stavila za »petdesetko«

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v Katovicah še drugič letos srečala z Izraelom. Za obe ekipi bo to zadnja tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva in Slovencem zmaga nad Izraelom bolj kot ne zagotavlja tretje mesto v skupini D. Glede na posnetke treningov pred tekmo gre soditi, da je ekipa dobro pripravljena in zagreta, nikakor ne manjka tudi ekipne kemije, kar sta dokazala Alen Omić in Luka Dončić.

Reprezentanta sta na enem izmed zadnjih treningov pred tekmo za 50 sklec stavila, če bo Dončić krepko za črto, ki označuje met za tri točke – celo izza oglasnih desk – zadel koš. Svojo stavo je Omić kmalu obžaloval, saj je Dončić, kot se zanj ob nenavadnih metih spodobi, zadel met in Omiću ni preostalo drugega, kot da ostane mož beseda.